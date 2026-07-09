Marina di Pisa, installata la passerella per persone con disabilità alla spiaggia di piazza Sardegna

Installata questa mattina, giovedì 9 luglio, la passerella alla spiaggia di Piazza Sardegna che permette alle persone con disabilità di raggiungere la riva del mare. Oltre alla rampa per scendere a livello della spiaggia, che era già presente negli anni scorsi, adesso sarà possibile arrivare fino al mare.

“Un passo avanti per l’accessibilità del mare a Marina di Pisa – commenta l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini -. Da questa mattina la spiaggia accessibile di Piazza Sardegna è dotata di una nuova passerella che consentirà alle persone con disabilità e a chi ha difficoltà motorie di raggiungere il mare in modo più agevole e sicuro. L’intervento rappresenta un importante passo avanti sul fronte dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, migliorando la fruibilità del litorale per tutti i cittadini e i visitatori. La passerella faciliterà gli spostamenti di persone in carrozzina, anziani e famiglie con passeggini, rendendo la spiaggia più accogliente e accessibile. L’iniziativa, che era stata affrontata in sede di seconda commissione consiliare, conferma l’impegno verso un turismo sempre più inclusivo, garantendo il diritto di vivere il mare senza ostacoli e offrendo a tutti la possibilità di godere delle bellezze del territorio in condizioni di pari opportunità".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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