Tumore al seno: Matteo Ghilli eletto membro del Comitato tecnico scientifico dell'associazione Europa Donna Italia

Matteo Ghilli (foto), direttore del Centro senologico dell’Aoup (nonché direttore facente funzione dell’Unità operativa di Senologia), è entrato a far parte del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia, un’associazione appartenente alla Breast Cancer Coalition, movimento internazionale che rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno.

L’incarico triennale si aggiunge a quello da lui ottenuto recentemente nello Steering Commettee del Breast Cancer group di EORTC (organizzazione europea per la ricerca e il trattamento del cancro): “E’ un riconoscimento non solo mio ma di tutto il Centro senologico e dei professionisti che ne fanno parte – dichiara Ghilli – che premia l’insieme delle caratteristiche che ci rendono attrattivi. Ad oggi siamo l’unico centro in Toscana con certificazione europea Eusoma. Le liste di attesa per la presa in carico del carcinoma mammario si attestano sui 20-30 giorni per l’intervento chirurgico. Inoltre abbiamo potenziato la partecipazione (in collaborazione con l’azienda sanitaria territoriale) allo screening mammografico di primo e di secondo livello per le donne dai 45 ai 74 anni che risiedono a Pisa e nei comuni dell'hinterland. Allo stesso tempo c’è un impegno costante nell’umanizzazione delle cure facendo leva sull’integrazione multidisciplinare fornendo supporto psico-oncologico, fisiatrico, fisioterapeutico, offrendo anche la terapia complementare integrata (agopuntura, mindfulness etc…)”.

Europa Donna Italia è stata fondata nel 1994 a Milano da Umberto Veronesi e oggi è attiva in 47 Paesi. Fra i suoi obiettivi, diffondere educazione e informare sulla prevenzione e il trattamento del tumore al seno e promuovere e monitorare l’istituzione della rete nazionale dei centri multidisciplinari di senologia (Breast Unit) prevista dalle raccomandazioni europee e dalle linee di indirizzo del Ministero della salute.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

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