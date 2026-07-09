MoMu — Montespertoli Musica compie 10 anni

Torna MoMu — Montespertoli Musica, la rassegna di concerti promossa dal Comune di Montespertoli che quest’estate spegne dieci candeline di gestione Teatro popolare d’arte. Il claim scelto per l’edizione 2026, “Il tempo di ritrovarsi ancora”, riassume lo spirito di un decennio di musica dal vivo nei luoghi più suggestivi e spesso insoliti del paesaggio locale. Otto gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso 5 euro (tranne uno, gratuito) e con prenotazione obbligatoria, dal 16 luglio al 27 agosto 2026, sempre alle ore 21.30.

“Dieci anni fa, quando è nata la rassegna Montespertoli Musica, avevamo un sogno semplice ma ambizioso: portare spettacoli e concerti nelle pievi, castelli e fattorie del comune, promuovendo i luoghi più suggestivi e spesso insoliti del paesaggio locale”, dichiara Annalisa Giotti, assessora alla cultura, turismo, gemellaggi e tradizioni popolari del Comune di Montespertoli. “Oggi quel sogno è diventato una realtà che appartiene intimamente a tutta la nostra comunità. MoMu non è mai stato una semplice sequenza di concerti, ma una vera colonna sonora delle nostre estati, uno spazio speciale per ritrovarsi e per riscoprire la bellezza del territorio attraverso la magia dell’ascolto condiviso.”

Sulla stessa linea il direttore artistico Francesco Giorgi: “Questo decennale non è un traguardo per guardarci indietro, ma una bellissima ripartenza per il futuro. Proprio per festeggiare questa edizione speciale, la rassegna ha deciso di superare per la prima volta i confini di Montespertoli, portando la sua anima itinerante anche nei territori di Certaldo e di Lastra a Signa, in un’ottica di scambio e contaminazione culturale oltre il nostro comune.” Quest’anno il viaggio musicale di MoMu si arricchisce inoltre di uno straordinario incontro con il Festival Amedeo Bassi, che sancisce un legame ancora più stretto tra le eccellenze artistiche che animano il territorio.

Il programma

Otto concerti, otto luoghi, un unico filo conduttore: la musica dal vivo come occasione di incontro. Ecco tutti gli appuntamenti.

16 luglio — Mila Trani — Menta selvatica · Tenuta La Gigliola, Gigliola

Ad aprire l’edizione del decennale è la cantautrice Mila Trani, che porta sul palco un progetto tra sonorità mediterranee e influenze pop, tra intrecci di lingue e chitarre acustiche.

Dalle ore 20:00, degustazioni di vino e prodotti tipici a cura di Tenuta La Gigliola.

23 luglio — Melty Groove — free hands / funky · Cantina Sociale, Valvirginio

Un quartetto energico che fonde funky, soul e jazz in un mix travolgente, capace di far ballare il pubblico sotto le stelle della Cantina Sociale di Valvirginio.

Dalle ore 20:00 degustazioni e visita alla cantina sociale Valvirginio

27 luglio — Nella notte di luna piena — Animali sacri & Vibrazioni selvagge · Lucardo, Sala della Compagnia (Chiesa dei Santi Martino e Giusto)

Un doppio appuntamento, a ingresso gratuito ma con prenotazione comunque obbligatoria: la mostra di pittura di Rita Pedullà (visitabile fino al 6 agosto) dialoga con un concerto per pianoforte e percussioni su musiche originali di Katia Pesti, in un’esperienza che intreccia arte visiva e sonora. Per la cena prenotazione obbligatoria al numero: 371 1152940

30 luglio — Amedeo Classico Tradito — omaggio ad Amedeo Bassi · Piazza Machiavelli, Montespertoli

Un tributo originale e fuori dagli schemi dedicato al celebre tenore Amedeo Bassi, nato dalla collaborazione tra Associazione Prima Materia, Accademia Amedeo Bassi e Camera Musicale Fiorentina: una rilettura viva e sorprendente del suo repertorio, tra rispetto e “tradimento” creativo.

A seguire, la festa “Buon Compleanno MoMu!” da LOFT 19: brindisi e jam session con i Blues On e il Collettivo Musicisti Montespertoli, in collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine, partner storico della rassegna MoMu OFF.

6 agosto — Fronni d’Alia — Hiram Salsano, Marcello De Carolis · Teatro di Paglia, Trecento

Un progetto che attraversa la sonorità del Sud Italia tra tradizione e composizioni originali, arricchito dall’uso della loop station: canti narrativi, serate e ritmi popolari in un viaggio evocativo tra memoria e sperimentazione.

Dalle ore 20:00, degustazioni di vino e prodotti tipici a cura dell’Associazione LaViaTrecento.

13 agosto — Guerzoncellos — violoncello tra jazz, classica e rock · La Casaccia, Montespertoli

Due violoncelli, un’energia inaspettata: il duo attraversa generi diversi con un suono ricco e sorprendente, in un concerto che mescola rigore classico e spirito rock.

Dalle ore 20:00, degustazioni di vino e prodotti tipici a cura dell’azienda La Ripa Verde.

20 agosto — The B Factor — hammond trio · Villa Caruso, Bellosguardo, Lastra a Signa (MoMu fuori dal Comune)

Gianni Zel guida un trio che riporta sul palco il suono iconico dell’organo jazz, tra groove caldo, interplay e improvvisazione, in un percorso tra blues, bebop e bossa nova rivisitati in chiave contemporanea. L’evento si inserisce nella cornice di Villa Caruso, sede del museo dedicato al grande tenore.

Dalle ore 20:00, degustazioni di vino e prodotti tipici a cura dell’Associazione Villa Caruso.

27 agosto — Lisa Manara — Capoverde canta l’incontro · Palazzo Pretorio, Certaldo (MoMu fuori dal Comune)

Chiude la rassegna un concerto che intreccia jazz, world music e canzone d’autore in un viaggio musicale di confine e incontro, nella splendida cornice del Palazzo Pretorio di Certaldo. Per la cena o aperitivo si invita a scoprire i numerosi locali presenti nel centro storico.

Informazioni pratiche

Biglietto unico non numerato: 5 euro (evento del 27 luglio a ingresso gratuito).

Tutti gli eventi iniziano alle ore 21:30.

Le degustazioni, dove presenti, non sono incluse nel prezzo del biglietto.

Prenotazione consigliata per tutti gli eventi, anche quello a ingresso gratuito.

Prenotazioni e informazioni: +39 371 1152940 (anche WhatsApp/Telegram) — +39 0571 600255 — info.tparte@gmail.com

La rassegna

MoMu — Montespertoli Musica è promossa dal Comune di Montespertoli con il sostegno di Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, Comune di Lastra a Signa e Comune di Certaldo, in collaborazione con Circolo Fotografico Fermoimmagine. Organizzato da Teatro popolare d’arte

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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