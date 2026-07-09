Regione, ultima variazione di bilancio: nuove risorse per la stazione Guidoni a Firenze

Il Consiglio regionale nella sua ultima variazione di Bilancio, approvata mercoledì 8 luglio, ha previsto uno stanziamento di tre milioni di euro per garantire il completamento della nuova fermata ferroviaria Guidoni, situata lungo la linea Firenze – Pisa, accompagnando la realizzazione delle opere necessarie con un finanziamento mirato agli interventi di mitigazione acustica, già richiesti dalla Regione per motivi di tutela ambientale, che saranno realizzati a tutela della cittadinanza tramite apposite barriere. Tutto questo in attesa dell’attuazione del Piano di risanamento complessivo curato da RFI.

“La stazione Guidoni – nelle parole del presidente Giani - diventa strategica. Con l'alta velocità si liberano binari di superficie disponibili per il trasporto ferroviario regionale, con una maggiore offerta per chi sceglie di muoversi con il treno. Per chi viene da Pisa la stazione Guidoni significa un hub di interscambio che permette di facilmente di recarsi al vicino aeroporto per prendere l'aereo oppure usare la tramvia per dirigersi all'Università, al Palazzo di Giustizia oppure all'area del centro direzionale di San Donato a Novoli”.

“Un intervento importante per favorire l'intermodalità del trasporto pubblico – conclude Giani - e fluidificare la circolazione cittadina a Firenze. È un nuovo passo per la realizzazione di quel modello di mobilità urbana e metropolitana progettato assieme a Rete Ferroviaria Italiana basato sulla “cura del ferro” e previsto già dagli accordi sottoscritti a partire dal 2016 e poi messi a punto nel 2022, che sono orgoglioso di vedere concretizzato”.

Fonte: Regione Toscana

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