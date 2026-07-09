'Occidentali's Karma' compie 10 anni: Francesco Gabbani annuncia due concerti evento

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Francesco Gabbani

Aperte le prevendite per lo spettacolo al Nelson Mandela Forum il 17 aprile 2027

Mentre è impegnato in tutta Italia con il suo nuovo tour estivo, Francesco Gabbani annuncia a sorpresa 'Occidentali’s Party', due speciali appuntamenti nei palazzetti in programma il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano. Un atteso ritorno nei grandi spazi indoor dopo il successo dei suoi ultimi tour, per celebrare insieme al pubblico un traguardo speciale: i dieci anni di Occidentali’s Karma.

Un nuovo capitolo live che arriva in un anno particolarmente significativo: il 2027 segna infatti il decennale di Occidentali’s Karma, il brano con cui Gabbani vinse il Festival di Sanremo dando il via al suo percorso di successo.

Con questi due concerti evento, Gabbani celebrerà questo importante anniversario con uno spettacolo unico, con una scaletta pensata per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera. Una grande festa della musica che renderà omaggio al cammino artistico che lo ha portato a diventare uno dei cantautori più apprezzati e amati del panorama italiano

I biglietti sono disponibili da ora su TicketOne.

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