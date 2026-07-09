Oliveri (Asma Next) segnala abbandono di rifiuti: "Santa Croce merita un ambiente dignitoso"

"Le scrivo in merito alla situazione di degrado ambientale che si è venuta a creare in una traversa di via Enrico Fermi, dove ho recentemente documentato la presenza di una discarica a cielo aperto, estesa per almeno 20 metri". Così in una lettera, diffusa alla stampa, il consigliere comunale Enzo Oliveri si rivolge al sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni in merito all'abbandono di rifiuti sulla strada nella zona industriale. "Comprendo che la strada in oggetto è di natura privata - prosegue Olivieri, capogruppo del gruppo consiliare "Asma Next" - il che potrebbe indurre a ritenere che la responsabilità per la gestione dei rifiuti non ricada direttamente sull'amministrazione. Tuttavia, vorrei porre alla sua attenzione che, essendo la strada aperta al pubblico l’accumulo di rifiuti può essere attribuito non a chi vi opera, ma a comportamenti incivili da parte di alcuni cittadini".

"Come Sindaco, - prosegue la nota - Lei è altresì responsabile della salute pubblica nella nostra comunità. La presenza di rifiuti maleodoranti, incluso materiale in pelle, rappresenta una criticità che non può essere sottovalutata specialmente con queste giornate di caldo, ancor più considerando il potenziale impatto sulla qualità della vita dei residenti. Pertanto, mi permetto di porre alla sua cortese attenzione alcuni interrogativi" aggiunge il consigliere. "Qual è il tempo previsto per la rimozione dei rifiuti abbandonati su quella strada? Visto che il Sindaco non può emettere un’ordinanza di rimuovere i rifiuti verso persone sconosciute, quali provvedimenti intende adottare per assicurare che la situazione venga affrontata con sollecitudine e che la strada possa tornare ad essere un ambiente decoroso e pulito? alle persone non interessano parole ma fatti concreti, affinché la quantità di rifiuti venga portata via. Sono certo - conclude - che anche chi transita frequentemente per via Enrico Fermi, condivida l’auspicio di vedere la nostra città libera da tali schifezze. La nostra comunità di Santa Croce sull'Arno merita un ambiente dignitoso e rispettabile".

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