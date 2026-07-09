Operaio muore sul lavoro a Sesto Fiorentino

Un operaio di 48 anni di origine romena è morto a Sesto Fiorentino mentre stava lavorando in un cantiere di via Lucchese. I fatti sono avvenuti nel primo mattino del 9 luglio, le cause ancora in accertamento.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente: sarebbe stato colpito da un macchinario e sbalzato a terra. Le condizioni sono apparse gravi fin dall'inizio.

I sanitari inviati dal 118 sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato il 48enne in codice rosso in ospedale, ma il 48enne è morto mentre andava a Careggi. Presenti sul cantiere la polizia e i tecnici del Pisll dell'Asl.

Notizie correlate