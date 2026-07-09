Panna cotta di yogurt greco alle more

GoBlog Michela Renaldini

 

Buongiorno oggi ringrazio Nadia per questa buonissima ricetta "Panna cotta di yogurt greco alle more". Un dessert fresco ma ottimo anche servito come colazione con l'aggiunta di cereali croccanti o muesli.

Potete accompagnarlo con coulis di frutti di bosco fatti macerare con miele e limone e poi frullati.

Potete utilizzare anche altri frutti di bosco come mirtilli, lamponi.

L'agar-agar ha un alto contenuto di mucillagini (65%) e di carragenina (sostanza gelatinosa, nota in farmacopea come alginato). La gelatina prodotta dall'agar-agar ha un sapore tenue ed è ricca di minerali. Viene impiegato nella preparazione di gelatine per dessert e aspic, poiché ha la proprietà di non alterarne il sapore naturale. L'agar-agar produce una gelatina più solida di quella commerciale, non si scioglie facilmente, ed è inoltre completamente vegetale.

Panna cotta di yogurt greco alle more
Ingredienti per 4 persone
500 gr di yogurt greco
250 gr di more più altre per decorare
3-4 cucchiai di miele di acacia
1 cucchiaino di agar agar
1 cucchiaio di succo di limone
Foglie di menta per decorare
Preparazione
Schiacciate leggermente le more con una forchetta in una ciotola, poi conditele con la metà del miele e il succo di limone. Lasciate macerare per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Frullate le more con il loro succo e passate il tutto ad un setaccio fitto. Mescolate la purea ottenuta con lo yogurt e il restante miele. Fate sciogliere l’agar agar in 3-4 cucchiai d’acqua in un pentolino, poi scaldatelo su fuoco medio basso per 2 minuti. Versate la gelatina sul composto frullato e mescolate bene. Versate la panna cotta in 4 coppette trasparenti e lasciatele rassodare in frigorifero per almeno 2 ore (il dessert si mantiene per 2 giorni al massimo). Al momento di servirle decoratele con altre more tenute da parte e foglioline di menta.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.
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