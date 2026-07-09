Buongiorno oggi ringrazio Nadia per questa buonissima ricetta "Panna cotta di yogurt greco alle more". Un dessert fresco ma ottimo anche servito come colazione con l'aggiunta di cereali croccanti o muesli.

Potete accompagnarlo con coulis di frutti di bosco fatti macerare con miele e limone e poi frullati.

Potete utilizzare anche altri frutti di bosco come mirtilli, lamponi.

L'agar-agar ha un alto contenuto di mucillagini (65%) e di carragenina (sostanza gelatinosa, nota in farmacopea come alginato). La gelatina prodotta dall'agar-agar ha un sapore tenue ed è ricca di minerali. Viene impiegato nella preparazione di gelatine per dessert e aspic, poiché ha la proprietà di non alterarne il sapore naturale. L'agar-agar produce una gelatina più solida di quella commerciale, non si scioglie facilmente, ed è inoltre completamente vegetale.

Panna cotta di yogurt greco alle more

Ingredienti per 4 persone

500 gr di yogurt greco

250 gr di more più altre per decorare

3-4 cucchiai di miele di acacia

1 cucchiaino di agar agar

1 cucchiaio di succo di limone

Foglie di menta per decorare

Preparazione

Schiacciate leggermente le more con una forchetta in una ciotola, poi conditele con la metà del miele e il succo di limone. Lasciate macerare per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Frullate le more con il loro succo e passate il tutto ad un setaccio fitto. Mescolate la purea ottenuta con lo yogurt e il restante miele. Fate sciogliere l’agar agar in 3-4 cucchiai d’acqua in un pentolino, poi scaldatelo su fuoco medio basso per 2 minuti. Versate la gelatina sul composto frullato e mescolate bene. Versate la panna cotta in 4 coppette trasparenti e lasciatele rassodare in frigorifero per almeno 2 ore (il dessert si mantiene per 2 giorni al massimo). Al momento di servirle decoratele con altre more tenute da parte e foglioline di menta.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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