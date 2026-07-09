Pontedera, incendio di vegetazione sulle sponde dell'Arno: interviene l'elicottero

Incendio di sterpaglie in corso nel comune di Pontedera, in località Pietroconti, lungo la Strada statale 67. Le fiamme hanno coinvolto vegetazione e canneto lungo le sponde dell'Arno, parallelo alla Tosco Romagnola. Sul posto, dalle 13 di oggi giovedì 9 luglio, stanno intervenendo due squadre dei vigili del fuoco di Pisa, con due mezzi antincendio e un'autobotte, associazioni Aib antincendio boschivo della Regione Toscana e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate