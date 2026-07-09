Rissa nel pomeriggio a Viareggio, indagini in corso

Rissa questo pomeriggio nel centro di Viareggio. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine, intervenute sul posto, sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. È successo in via Garibaldi, non lontano dal municipio: i partecipanti sarebbero stati descritti di origine straniera e, secondo quanto emerso, ci sarebbe stato anche un lancio di sassi.

Allertate le forze dell'ordine i protagonisti dell'episodio, avvenuto in pieno giorno, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte, mentre sono stati ascoltati alcuni testimoni che si trovavano sul luogo al momento della rissa e acquisite immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

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