Passaggio del Collare al Rotary Club San Miniato: Iacopo Parente è il nuovo presidente

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Il 2 luglio il Rotary Club San Miniato ha celebrato il tradizionale Passaggio del Collare, la cerimonia che segna il passaggio delle consegne tra il presidente uscente e quello entrante. Roberta Salvadori ha concluso il suo anno di presidenza affidando il Collare a Iacopo Parente, che guiderà il Club nell'annata 2026-2027.

Ospiti della serata Andrea Parisi, assistente del Governatore, Riccardo Ganni del RC Castelfranco con la consorte Patrizia, Luca Borgioli del RC Fucecchio con la consorte Maria Grazia, Filippo Ravenni dell'E-Club e Fausto Bianchi del RC Comprensorio del Cuoio.

La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio di un anno, per i ringraziamenti e per condividere le emozioni di un passaggio importante nella vita del Club. Roberta Salvadori ha salutato la sua annata nella commozione del Consiglio, dei soci del Club San Miniato e degli amici degli altri club sodali.

Nel corso della serata è stato accolto un nuovo socio, Lucamaria Bacchereti, con la spillatura da parte di Andrea Parisi, assistente del Governatore.

Una serata all'insegna dell'amicizia, arricchita dagli omaggi e dai riconoscimenti personali del presidente ai suoi collaboratori (particolarmente apprezzate le cravatte donate agli altri presidenti presenti) e dai riconoscimenti ufficiali del Rotary ai soci che si sono distinti per il loro impegno. Sono stati così conferiti i Paul Harris Fellow a Francesca Dainelli, Sandro Luperini ed Emilio Bertini, quest'ultimo insignito del PHF con zaffiro.

A testimonianza del valore dell'annata appena conclusa, Roberta Salvadori ha ricevuto un ulteriore importante riconoscimento: la spillatura del Paul Harris Fellow arricchito di due zaffiri.

A suggellare la serata, il discorso di insediamento di Iacopo Parente, presidente per l'annata 2026-2027, che ha espresso impegno e abnegazione, con una visione rivolta al futuro e al rafforzamento della rete di rapporti interclub, nel solco degli obiettivi e degli insegnamenti di Paul Harris.

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