Sciopero comparto industriale, modifiche e ripercussioni su servizi Alia

È in corso la giornata di sciopero regionale del comparto industriale, che oggi, giovedì 9 luglio, coinvolge anche le lavoratrici e i lavoratori di Plures Alia. L'adesione allo sciopero sta determinando modifiche nell'organizzazione delle attività aziendali e possibili ripercussioni sui servizi. In particolare, si registrano ritardi e disservizi nella raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e nel servizio on demand per il ritiro di sfalci e potature, oltre a possibili criticità nella raccolta stradale dei rifiuti e nelle attività di pulizia delle postazioni.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta, qualora i rifiuti esposti oggi non vengano raccolti, Plures Alia invita i cittadini a ritirarli e a esporli nuovamente nel successivo giorno di raccolta previsto per la stessa frazione. Nella giornata odierna è stata, inoltre, disposta la chiusura temporanea di alcuni sportelli al pubblico e di alcuni Ecocentri. Nel dettaglio, sono chiusi gli sportelli al cittadino di Certaldo, Lastra a Signa, Figline e Incisa Valdarno, Rufina, Montemurlo, Prato Galcetello e Firenze. Gli Ecocentri aperti nella giornata odierna sono: Oppiaccio-Abetone, Monsummano, Rufina, San Donato, San Casciano, Pistoia, Pescia, Montelupo, Montemurlo ed Empoli (quest’ultimo soltanto al mattino). Plures Alia si attiverà per recuperare le aperture non effettuate e garantire la continuità del servizio di assistenza ai cittadini. Attivo, ma a ranghi ridotti, il servizio di call center. Plures Alia continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione, con l'obiettivo di garantire ai cittadini un'informazione puntuale e trasparente. A partire da domani Plures Alia attiverà tutte le misure necessarie a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa

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