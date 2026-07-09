Sciopero dell'industria: Giani incontra una delegazione dei sindacati

Nella giornata dello sciopero dell'industria e della manifestazione unitaria dei sindacati a Firenze, il presidente Eugenio Giani ha incontrato una delegazione delle sigle promotrici Cgil, Cisl e Uil per un confronto sui contenuti dello sciopero.

"Abbiamo concordato un incontro da tenersi in Regione entro 10 giorni. Lo spirito è propositivo - ha detto il presidente - vogliamo concertare iniziative comuni per affrontare l'attuale crisi dell'industria. Il ruolo della Regione Toscana resta centrale e l'ascolto dei sindacati potrà portare ad iniziative concrete. L'idea è quella di costruire insieme un agenda per affrontarla al meglio".

Giani ha poi continuato: "Ci sono indubbiamente settori che vivono un rallentamento e una vera e propria crisi, come la moda. Allo stesso tempo ci sono indicatori che ci fanno pensare che in un andamento ciclico si possa arrivare presto ad una rigenerazione e ad un nuovo sviluppo di questi settori. Ci sono altri settori, invece, stanno mostrando una mentalità vincente, come ad esempio la farmaceutica".

Per Giani un'unità di intenti "può generare delle politiche fondate sui fondi europei, sulle misure per il lavoro e sulle politiche della formazione e del lavoro, con bandi dedicati alle imprese. Queste politiche hanno tutte una priorità molto ben definita, l'aumento della crescita per il manifatturiero e una reindustrializzazione in grado di garantire ai lavoratori sviluppo, crescita salariale e delle condizioni di qualità e sicurezza del lavoro".

Fonte: Regione Toscana

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