Servizi per l’impiego, inaugurato sportello Arti a Campi Bisenzio

Spazi completamente riqualificati e più funzionali per lo sportello territoriale per i servizi per l’impiego di Arti in via Vittorio Veneto 108/111 Campi Bisenzio. Questa mattina il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi e del sindaco di Campi Andrea Tagliaferri, che hanno salutato la fine dei lavori di ristrutturazione avviati dopo il trasloco nella scorsa primavera dalla vecchia nuova sede di via Verdi 4/6. Anche il presidente Giani ha commentato la nuova apertura.

La nuova “casa” dello sportello si trova adesso in un immobile di proprietà del Comune di Campi Bisenzio, e si inserisce in un più ampio compendio, sempre di proprietà comunale e adibito a funzioni pubbliche rivolte al sociale.

I lavori di riqualificazione, per un valore complessivo di poco meno di 300mila euro, sono stati appaltati dall’Amministrazione comunale, e interamente finanziati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego, grazie all’utilizzo delle risorse del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego”.

Grazie all’intervento di ristrutturazione, lo sportello diventa anche un nuovo punto del progetto Trio, il sistema di formazione online promosso dalla Regione Toscana. Entra in funzione una specifica aula a disposizione dei cittadini per fruire gratuitamente, con il supporto di un tutor che svolgerà anche il ruolo di facilitatore digitale, della piattaforma di web learning che mette a disposizione oltre 2.500 corsi fruibili online.

“Anche a Campi Bisenzio – ha affermato il presidente Giani - diamo alla comunità un servizio più accogliente ed efficiente, frutto della collaborazione tra Regione e Comune. È un investimento che va oltre il semplice recupero di uno spazio: significa mettere a disposizione dei cittadini strumenti concreti, come la nuova aula del progetto Trio, per costruire competenze e opportunità di lavoro. La Toscana continua così a rafforzare la propria rete di centri per l'impiego, presidi fondamentali di prossimità sui territori”.

"Con questo intervento – ha spiegato l’assessore Lenzi - diamo continuità al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, che da ormai da tempo costituisce una strategia che vuole rafforzare in tutta la Toscana una rete capillare, vicina alle persone e alle imprese, capace di rispondere ai bisogni reali dei territori. Siamo convinti che il lavoro si costruisca anche a partire dalla qualità dei servizi pubblici che lo sostengono. Ringrazio il Comune di Campi Bisenzio per la collaborazione che ha reso possibile questo risultato”.

"Questa inaugurazione rappresenta un momento significativo per la nostra comunità” – ha detto il sindaco Tagliaferri. “Mettere a disposizione un luogo accogliente e facilmente accessibile significa rafforzare la presenza dei servizi per il lavoro e offrire ai cittadini un punto di riferimento concreto per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo. Ringrazio ARTI, la Regione e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, utile ad avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini e di investire sul lavoro come leva di crescita, inclusione e sviluppo".

Lo sportello Arti di Campi Bisenzio opera in un sistema economico locale caratterizzato da una forte eterogeneità dimensionale (dalle grandi società di capitali alle piccole e medie imprese) e per una stretta interconnessione con l'indotto dell'area metropolitana fiorentina. Nel territorio comunale insistono circa 4.800 aziende, principalmente attive nei settori del manifatturiero, della logistica e della moda. Nel 2025 gli Utenti che si sono rivolti allo Sportello sono stati 6.627. Mentre 5.327 sono state le misure di politica attiva erogate.

Sul fronte Gol, il programma di riforma delle politiche attive previsto dal Pnrr, I beneficiari sono stati 641.

Lo sportello territoriale inoltre cura da luglio 2024 nell’area co-working al primo piano del Centro commerciale I Gigli lo sportello mobile lavoro (aperto tutti i martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18), nato con l’obiettivo di agevolare la diffusione delle numerose offerte di lavoro del territorio di riferimento e la comunicazione degli eventi sui temi dell'orientamento e dell'incrocio domanda/offerta di lavoro.

Lo sportello territoriale di Campi Bisenzio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9alle 13, il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, e il giovedì dalle 9 alle 13 su appuntamento e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

Fonte: Regione Toscana

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