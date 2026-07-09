Nasce 'Toscana Tech on the Road - Tokyo 2026', per per consolidare le relazioni con il Giappone

Dopo la positiva esperienza maturata con la partecipazione della Toscana all’Expo 2025 di Osaka Kansai, la Regione Toscana prosegue il percorso di rafforzamento delle relazioni con il Giappone, riconoscendone il ruolo di partner strategico nei settori dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, anche in vista del Green Expo Internazionale di Yokohama 2027.

Nasce così ‘Toscana Tech on the Road - Tokyo 2026’, la nuova iniziativa di promozione internazionale rivolta alle startup e alle PMI innovative toscane, che si svolgerà a Tokyo dal 23 al 27 novembre 2026.

L’avviso pubblico prevede la selezione di 15 imprese ad alto contenuto tecnologico, che avranno l’opportunità di confrontarsi con uno degli ecosistemi dell’innovazione più avanzati al mondo, sviluppando relazioni con aziende, investitori e centri di ricerca giapponesi.

L’iniziativa punta a valorizzare il sistema regionale dell’innovazione, promuovendo le eccellenze tecnologiche della Toscana e favorendo nuove opportunità di crescita, collaborazione e investimento sui mercati internazionali. Si tratta di un ulteriore tassello della strategia della Regione per sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, favorendo l’apertura verso mercati ad alto valore aggiunto e la costruzione di relazioni con partner tecnologici di eccellenza.

“Con questa iniziativa – dichiara l’assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras - vogliamo offrire alle startup e alle PMI innovative toscane un’occasione concreta per confrontarsi con uno dei più avanzati ecosistemi tecnologici e industriali del mondo. Il Giappone rappresenta un mercato di straordinario interesse per le imprese ad alta innovazione e un punto di riferimento globale per la ricerca, la trasformazione digitale e le tecnologie emergenti. Vogliamo accompagnare le nostre imprese in un percorso di crescita internazionale, favorendo l’incontro con potenziali partner industriali, investitori e centri di ricerca e contribuendo, al tempo stesso, a promuovere nel mondo l’immagine di una Toscana dinamica, innovativa e capace di competere sui mercati globali”.

“L’obiettivo – aggiunge Marras - è rafforzare la presenza internazionale del nostro ecosistema dell’innovazione, creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese e valorizzare le eccellenze tecnologiche che nascono e crescono sul territorio regionale. Tokyo sarà una vetrina importante per mostrare la capacità della Toscana di trasformare ricerca, creatività e competenze in innovazione e impresa”.

Il programma comprenderà un percorso intensivo di formazione specialistica, incontri con imprese, investitori e centri di ricerca, workshop dedicati a temi strategici come l’intelligenza artificiale e l’accesso ai mercati esteri, attività di networking e visite presso alcune delle principali realtà tecnologiche del Giappone.

Partecipazione a ‘Toscana Tech on the Road - Tokyo 2026’

Potranno partecipare le startup innovative e le PMI innovative con sede legale e/o operativa in Toscana, attive da almeno dodici mesi e operanti in settori quali intelligenza artificiale, robotica, biotecnologie, cybersecurity, meccanica, agritech, elettronica, servizi digitali e, più in generale, negli ambiti ad alta tecnologia coerenti con la Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3).

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 23 del 31 agosto prossimo attraverso la piattaforma dedicata di Fondazione Sistema Toscana.

La partecipazione è completamente gratuita. La Regione Toscana, attraverso Fondazione Sistema Toscana, sosterrà parte delle spese di soggiorno a Tokyo di un rappresentante per ciascuna impresa selezionata, coprendo i costi di pernottamento e dei pasti previsti dal programma. Rimarranno invece a carico delle imprese le spese di viaggio e gli eventuali costi non ricompresi nell’organizzazione dell’iniziativa.

La selezione sarà effettuata sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso e di criteri che valorizzeranno, tra gli altri elementi, il livello di innovazione delle imprese, l’eventuale disponibilità di brevetti e i risultati economici conseguiti. Le prime quindici imprese utilmente collocate in graduatoria saranno ammesse al programma.

Info su https://unlock.toscana.it/- /selezione-di-15-start-up-pmi- innovative-toscane-per-la- prima-edizione-di-toscana- tech-on-the-road-giappone

Fonte: Regione Toscana

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