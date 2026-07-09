Uniti per il Valdarno, consegnate a otto Misericordie le sedie montascale

Uniti per il Valdarno” edizione 2026 ha raggiunto il suo scopo. Nei giorni scorsi, presso la sede della ditta Intech Services srl, ospiti dei titolari Matteo Fredianelli e Luca Lorenzo, il Coordinamento delle Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno ha consegnato alla Misericordie del territorio otto sedie montascale per i servizi ordinari.
Alla consegna erano presenti i governatori della Misericordie del Valdarno (San Miniato, San Miniato Basso, Fucecchio, Santa Croce, La Serra, La Scala, San Romano e Castelfranco di Sotto) e i rappresentanti delle associazioni Rotary, Lions, Round Table e Soroptimist.
I presidi sono stati acquistati con il ricavato della cena evento del 27 marzo scorso nella quale sono stati estratti i quadri donati dagli artisti dell’Unione Cattolica Artisti Italiani.
Maurizio Chinaglia, coordinatore delle Misericordie, ha ringraziato le associazioni e i titolari della ditta Intech per la fattiva collaborazione e per il bel risultato raggiunto. “Auspico – ha detto - che l’iniziativa possa proseguire anche in futuro e diventare un appuntamento annuale. Intanto il prossimo è in programma per la primavera 2027”.
La sindaca di Montopoli in Valdarno, Linda Vanni, ha a sua volta rivolto il suo ringraziamento alle associazioni con particolare riferimento alle Misericordie per il lavoro che svolgono di vicinanza alle persone con maggiori fragilità delle nostre cittadine.
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