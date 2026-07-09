Uniti per il Valdarno, consegnate a otto Misericordie le sedie montascale

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Uniti per il Valdarno” edizione 2026 ha raggiunto il suo scopo. Nei giorni scorsi, presso la sede della ditta Intech Services srl, ospiti dei titolari Matteo Fredianelli e Luca Lorenzo, il Coordinamento delle Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno ha consegnato alla Misericordie del territorio otto sedie montascale per i servizi ordinari.

Alla consegna erano presenti i governatori della Misericordie del Valdarno (San Miniato, San Miniato Basso, Fucecchio, Santa Croce, La Serra, La Scala, San Romano e Castelfranco di Sotto) e i rappresentanti delle associazioni Rotary, Lions, Round Table e Soroptimist.

I presidi sono stati acquistati con il ricavato della cena evento del 27 marzo scorso nella quale sono stati estratti i quadri donati dagli artisti dell’Unione Cattolica Artisti Italiani.

Maurizio Chinaglia, coordinatore delle Misericordie, ha ringraziato le associazioni e i titolari della ditta Intech per la fattiva collaborazione e per il bel risultato raggiunto. “Auspico – ha detto - che l’iniziativa possa proseguire anche in futuro e diventare un appuntamento annuale. Intanto il prossimo è in programma per la primavera 2027”.

La sindaca di Montopoli in Valdarno, Linda Vanni, ha a sua volta rivolto il suo ringraziamento alle associazioni con particolare riferimento alle Misericordie per il lavoro che svolgono di vicinanza alle persone con maggiori fragilità delle nostre cittadine.

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