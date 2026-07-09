Uomo nudo semina il caos in centro a Viareggio: fermato dalle forze dell'ordine

Cronaca Viareggio
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L'episodio è avvenuto tra la pineta di Ponente e il lungomare. L'uomo, in stato di alterazione, è stato sedato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia

Momenti di tensione nella serata di mercoledì a Viareggio, dove un uomo completamente nudo ha seminato il caos nel centro cittadino, richiamando l'attenzione di residenti e turisti.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a urlare in via Capponi, nella pineta di Ponente, per poi proseguire lungo alcune strade fino a raggiungere piazza d'Azeglio, nelle vicinanze del lungomare, tra lo sconcerto dei presenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia, che sono riusciti a bloccare l'uomo non senza difficoltà. È stato inoltre richiesto l'intervento di un'ambulanza della Misericordia.

Dopo essere stato sedato, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Non si segnalano persone ferite durante l'episodio.

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