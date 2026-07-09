Use Rosa Scotti, Laura Manetti non sarà nel roster

Nel roster dell’Use Rosa Scotti che affronterà il prossimo campionato di serie A2 non ci sarà Laura Manetti. La lunga biancorossa, ex capitana, nata e cresciuta nel vivaio biancorosso sarà costretta ad un periodo di stop a causa di un problema fisico e quindi dovrà vedere le partite delle compagne dalla tribuna. Una perdita importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche per il ruolo di riferimento che da sempre ha all’interno del roster biancorosso. Inutile dire che per lei, più avanti, un posto nella squadra biancorossa ci sarà sempre.
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