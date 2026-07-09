Importante riconoscimento professionale per l'avvocata empolese Valeria Vezzosi

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Il consiglio nazionale forense ha conferito il titolo di Specialista in Diritto della Persona, delle relazioni Familiari e dei Minorenni per comprovata esperienza all'avvocata Valeria Vezzosi del foro di Firenze.

L'ordine degli avvocati di Firenze l'ha iscritta nell'elenco degli avvocati specializzati, prima del Foro per comprovata esperienza nella sua materia.

L'avvocata Vezzosi ha studio in Empoli e si occupa di cause di diritto di famiglia e dei minori da oltre 30 anni e ha commentato: “Un riconoscimento professionale che mi gratifica anche come persona, perché riconosce una competenza costruita in anni di studio e di fiducia ricevuta da quanti ho assistito”

L'associazione degli Avvocati Empolesi e Val D’Elsa  di cui fa parte, che le ha conferito il premio alla carriera nell'anno 2024, le porge congratulazioni e gli auguri e si dice onorata di averla fra i propri associati e sostenitori.

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