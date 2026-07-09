Villa Alberti spalanca le porte all'Oriente: a Signa un weekend dedicato al benessere e alla cultura orientale

Due giornate all'insegna del benessere, della cultura e delle discipline orientali nella suggestiva cornice di Villa Alberti. Sabato 11 e domenica 12 luglio Signa ospiterà la prima edizione dell’evento promosso dall'associazione Shaolin Quan Fa Firenze e dalla Pro Loco di Signa, con il patrocinio e il sostegno dell'Amministrazione comunale.

Il programma prenderà il via sabato alle 9.30 con una sessione di Qi Gong. Nel corso della giornata si alterneranno dimostrazioni e attività dedicate alla calligrafia cinese, alle tecniche di rilassamento, ai movimenti biologici, allo yoga, alla danza del ventre e altre discipline. Alle 18.30 è prevista l’esibizione-spettacolo con i maestri e gli allievi.

Domenica 12 luglio le iniziative riprenderanno, sempre dalle 9.30, con meditazione, Taiji Quan stile Chen, tecniche di rilassamento, le campane tibetane, movimenti biologici e la presentazione di Aura Prana, insieme ad altre esperienze dedicate al benessere psicofisico.

Nel giardino della villa saranno allestiti gli stand delle diverse discipline, dove il pubblico potrà conoscere da vicino le attività proposte e partecipare gratuitamente alle prove pratiche. Sarà inoltre presente un mercatino etnico alimentare, si terrà la tradizionale cerimonia del tè e i tanti eventi olistici accompagneranno i visitatori per l'intero fine settimana.

“Siamo felici di ospitare a Villa Alberti una manifestazione che valorizza il benessere, la conoscenza reciproca e l'incontro tra culture diverse - ha commentato il sindaco Giampiero Fossi - saranno due giornate aperte a tutti, pensate per coinvolgere cittadini e famiglie in un contesto di grande fascino, offrendo occasioni di scoperta, socialità e condivisione”.

“Abbiamo voluto organizzare un evento immersivo - ha poi spiegato il maestro Francesco Bedogni, presidente di Shaolin Quan Fa Firenze - nel quale ogni persona possa avvicinarsi alle discipline orientali in modo semplice e completamente gratuito. I partecipanti avranno la possibilità di provare tutte le attività, confrontarsi con istruttori qualificati e vivere un'esperienza dedicata al benessere del corpo e della mente. Un grande grazie va a alla Pro Loco e a tutte le associazioni del territorio che, con il loro aiuto concreto e la loro disponibilità, hanno contribuito all'organizzazione di questa bella manifestazione”.

L'appuntamento è quindi per sabato 11 e domenica 12 luglio a Villa Alberti, dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente a tutte le attività in programma e vivere due giornate dedicate al benessere, scoprendo l'affascinante cultura orientale.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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