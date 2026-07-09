Vinci celebra la poesia e presenta "Lettera ad Amboise": un ponte di amicizia tra Italia e Francia

Una serata dedicata alla poesia, alla cultura e all'amicizia tra i popoli. Lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21.15, il suggestivo Giardino della Parrocchia di Vinci ospiterà l'evento "Vinci nel Cuore – Estate 2026", occasione per celebrare il successo della XIV Festa della Poesia di Vinci e condividere con la comunità un nuovo progetto di dialogo internazionale.

Nel corso della serata sarà presentato in anteprima il videomessaggio "Lettera ad Amboise", un'iniziativa che vuole rafforzare il legame tra le città di Vinci e Amboise, unite dalla figura universale di Leonardo da Vinci e da un percorso di collaborazione culturale sempre più intenso.

Il video rappresenta l'evoluzione naturale dell'esperienza vissuta lo scorso anno, quando il progetto fu realizzato con la partecipazione congiunta delle due comunità. L'edizione 2026 assume un significato particolare: è infatti un messaggio di amicizia rivolto ai cittadini di Amboise, un invito a proseguire insieme un cammino fatto di cultura, dialogo e pace.

Questo ponte ideale troverà presto un'importante conferma concreta. Alla fine del mese di luglio, infatti, alcuni cittadini di Amboise saranno ospiti della città di Vinci nell'ambito delle attività promosse dal gemellaggio tra le due città, contribuendo a rafforzare ulteriormente gli scambi culturali e umani tra le due comunità.

La serata promossa dal Club per l’Unesco con il comitato cittadino Vinci neL Cuore sarà anche un momento di ringraziamento rivolto ai poeti, ai patrocinatori, agli organizzatori, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della XIV Festa della Poesia di Vinci, dimostrando come la forza della parola poetica possa diventare strumento di incontro e partecipazione.

L'iniziativa vuole ribadire il valore della cultura come linguaggio universale capace di superare ogni confine, seguendo l'esempio di Leonardo da Vinci, simbolo di creatività, conoscenza e dialogo tra i popoli. L'appuntamento è quindi per lunedì 13 luglio, alle ore 21.15, nel Giardino della Parrocchia di Vinci, in Via La Pira. L'ingresso è libero.

Una serata aperta a tutta la cittadinanza per condividere un messaggio semplice ma quanto mai attuale: la poesia unisce, la cultura costruisce ponti e l'amicizia rende possibile il futuro

Fonte: Vinci nel Cuore

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