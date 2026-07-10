Gianni Cosi è il nuovo allenatore della Serie C Femminile del Gialloblu Castelfiorentino

Sarà Gianni Cosi ha raccogliere il testimone di Gianni Lazzeretti al timone della serie C Femminile targata Gialloblu Castelfiorentino. Dopo tre stagioni, il tecnico castellano ha infatti deciso di lasciare la guida della prima squadra restando però in gialloblu in qualità di responsabile tecnico del settore femminile e di allenatore delle due squadre giovanili, nel dettaglio capo allenatore del gruppo Under 17 e assistente del gruppo Under 13.

“Dopo tre stagioni ricche di emozioni, dove la parola “costruire” é stata all’ordine del giorno, lascio con la consapevolezza di consegnare al mio successore una squadra cresciuta e affamata, che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con l’ambizione di fare un ulteriore passo in avanti – spiega Gianni Lazzeretti -. Ci tengo a ringraziare in primis Serena Betti e Martina Ferri, che tre anni fa con grande entusiasmo mi hanno proposto di guidare la squadra e che durante questo percorso non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio e la loro stima. Un grazie sincero e altrettanto grande va a tutte le giocatrici che hanno fatto parte di questo triennio, per la disponibilità e la fiducia che hanno avuto nei miei confronti, orgoglioso del cammino che abbiamo condiviso. Per concludere, devo spendere un ulteriore ringraziamento verso chi ha fatto parte dello staff, ovvero Fabrizio Iserani, Antonella Costa, Alessio Caggiano, Giulio Buti, Gino Donati e Graziano Tortorelli: ognuno nel proprio ruolo, sono stati tutti componenti fondamentali nel raggiungimento dei risultati che abbiamo ottenuto, sia dentro che fuori dal campo. Di comune accordo con la dirigenza, proseguirò il mio impegno con il settore femminile come allenatore del settore giovanile, continuando a seguire il lavoro della prima squadra nel ruolo di responsabile tecnico. Con grande soddisfazione passo il testimone a Gianni Cosi, nuovo capo allenatore per la prossima stagione, certo che sia la persona giusta per portare avanti il percorso di crescita della squadra. Fin dai primi contatti c’è stata grande sintonia e Gianni ha mostrato una forte voglia di tornare far parte del nostro ambiente, in cui già aveva allenato nei primi anni duemila. Siamo felici di averlo di nuovo con noi, certi che insieme faremo un ulteriore salto di qualità”.

Per Gianni Cosi, reduce dall’ultima esperienza a Firenze sponda PFF, si tratta dunque di un vero e proprio ritorno alle origini.

“Al PalaBetti ho mosso i primi passi come allenatore tra il 2002 e il 2004 – sono le sue prime parole -. Castello rappresenta dunque una piazza speciale, e sono felice di intraprendere questa nuova avventura in maglia gialloblu. Sicuramente mi appresto a portare con me l’esperienza maturata in questi anni, ed in particolare quella delle ultime stagioni nel settore femminile. Ma la cosa che mi rende veramente fiero, ed in parte mi carica di grande responsabilità, è la chiamata di Gianni Lazzeretti, che ha visto in me la possibilità di portare avanti il suo percorso. Dopo esserci confrontati, infatti, abbiamo capito che non si tratta della chiusura di un ciclo, bensì del proseguimento di un lavoro ineccepibile svolto fino ad oggi. Ciò detto, se qualcuno mi chiede perché ho scelto Castelfiorentino, la risposta è semplice: perché il primo amore non si dimentica mai”.

La carriera

Fiorentino doc, inizia a muovere i primi passi come allenatore proprio a Castelfiorentino dove, tra il 2002 al 2004, è assistente di Alessio Marchini e poi vice di Fabrizio Iserani. Seguono svariate esperienze senior, sia nel settore maschile che in quello femminile, tra cui spiccano Laurenziana, DLF Firenze, Impruneta, Pontassieve, San Giovanni Valdarno, Affrico, PFF Firenze e Castel Guelfo Bologna. Dopo un brutto incidente che per tre anni lo costringe allo stop, il ritorno sul parquet lo vede alla guida dei Butchers con cui, in tre stagioni, si aggiudica due campionati regionali e uno scudetto italiano UISP. Nel 2024 torna nel settore femminile, sponda Affrico, vincendo il campionato di serie C, per poi approdare alla PFF nella stagione appena conclusa, in cui chiude al primo posto la regular season per poi fermarsi alle semifinali playoff.

Nel dare un caloroso bentornato a Gianni Cosi, la società ci tiene dunque a ringraziare Gianni Lazzeretti per la serietà e la dedizione con cui, in questi tre anni, ha dato un forte impulso alla crescita del settore femminile gialloblu, certi che continuerà a portare avanti il suo lavoro con impegno, abnegazione e spirito di appartenenza.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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