Al Del Campana Guazzesi la schiusa delle uova diventa un'esperienza educativa ed emozionante

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona 'Del Campana Guazzesi' di San Miniato diventa un laboratorio. Le Animatrici Petra e Laura, con Andrea e Giulia, le ragazze del Servizio Civile che quest'anno ci supportano nelle attività di animazione, come di consueto stanno organizzando dei laboratori da proporre agli anziani.

"Quest'anno, oltre all'ortoterapia già in evoluzione e ai laboratori sulla conoscenza delle piante esotiche e aromatiche, legate al tema degli “orti urbani”, abbiamo sperimentato l'uso dell'incubatrice per la schiusa delle uova - dichiara il Del Campana Guazzesi -. L' Azienda Agricola Clementi di San Quintino, ci ha supportato prestandoci il materiale: le uova fecondate e l'incubatrice, detta anche "chioccia artificiale" ed abbiamo provato a far nascere in struttura dei pulcini".

Andrea ha spiegato agli anziani il funzionamento dell'incubatrice, le uova già fecondate sono state deposte all'interno il giorno 17 Giugno ad una temperatura costante di 35° con umidità controllata.

Gli anziani e anche gli operatori avevano il compito di muovere le uova almeno due volte al giorno per evitare l'adesione dell'embrione al guscio, di controllare l'acqua per l'apporto di umidità nel piccolo deposito e di verificare la temperatura.

Dopo circa tre settimane, finalmente martedì 7 Luglio, il primo pulcino è venuto alla luce rompendo il guscio. Il pigolio si è sentito per tutto il salone e la meraviglia degli anziani è stata molta.

L'8 luglio un secondo pulcino è nato ed altre uova forse si apriranno per la gioia di tutti, poi i pulcini torneranno nella loro casa in campagna. L'esperienza è stata molto positiva, gli anziani sono stati partecipi e hanno condiviso con le volontarie e gli operatori questo emozionante momento.

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