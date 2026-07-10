Allarme alla ex Montevivo di Empoli: soccorso in codice rosso, ma non c'è il ferito. Spento un incendio

Intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco alla ex Montevivo in via del Pratignone di Ponzano a Empoli ieri sera intorno alle ore 23.30. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso per una persona ferita gravemente in circostanze da chiarire, ma arrivati sul posto due mezzi del 118 non è stato trovato nessuno.

Nell'area dell'ex vetreria era invece divampato un piccolo incendio. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Empoli che hanno spento senza particolari criticità le fiamme. Intervenute anche le forze dell'ordine che indagano su quanto avvenuto.

L'area della storica vetreria empolese è da anni utilizzata da persone senza fissa dimora come rifugio di fortuna. Nel febbraio scorso, in seguito a un sopralluogo delle forze dell'ordine, il sindaco aveva disposto un'ordinanza per impedire gli ingressi, vietati da transenne e segnaletica, e ripulire l'area dopo il ritrovamento di rifiuti abbandonati.

Notizie correlate