Nascondeva la droga tra casa e auto: arrestato con 5 chili di cocaina e 14mila euro

L'indagine della Squadra Mobile di Lucca è partita dal monitoraggio delle piazze di spaccio della provincia, con particolare attenzione alla Versilia e all'area di Forte dei Marmi
La Polizia di Lucca ha arrestato in flagranza un 34enne di origini albanesi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione della sua abitazione e delle auto in suo uso, gli agenti hanno sequestrato circa 5 chili di cocaina, suddivisi in quattro panetti e una decina di palline nascoste all'interno di calzini, oltre a 14mila euro in contanti. Al termine delle formalità è stato trasferito nel carcere di Pisa.
L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile, è scaturita da un'attività di monitoraggio delle piazze di spaccio della provincia di Lucca, con particolare attenzione alla Versilia e all'area di Forte dei Marmi. Gli investigatori hanno ricostruito il sistema utilizzato dal 34enne: l'uomo avrebbe custodito gran parte dello stupefacente in un'abitazione nella sua disponibilità, per poi suddividerlo e nasconderne una parte all'interno di due auto parcheggiate in aree pubbliche poco visibili, utilizzate come depositi. In base alle richieste, recuperava la droga dai veicoli e la occultava nel piantone dello sterzo dell'auto con cui si spostava prima delle consegne.
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