Calcinaia, 2 milioni di euro per lavori di risanamento del ponte sull'Arno

dalla Regione Calcinaia
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Un contributo straordinario di 2 milioni di euro che serviranno per completare i lavori di risanamento conservativo del ponte sull’Arno di Calcinaia (Pi), opera da anni soggetta ad interventi di manutenzione e restaurazione e quindi ad interruzioni e chiusure al traffico. Lo stanziamento è previsto nella seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

"Un’infrastruttura strategica – ha detto il presidente Eugenio Gianiindispensabile per collegare l’abitato di Calcinaia e le località d’Oltrarno. L’opera già da tempo ha iniziato a mostrare i segni del tempo dato che la costruzione è stata ultimata nei primi anni ‘60. Mettiamo a disposizione 2 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 400 mila euro del Comune per completare il III e ultimo lotto. Un investimento nel segno non soltanto della manutenzione ma soprattutto di sicurezza e di collegamenti sostenibili per tutto il territorio di riferimento".

Fonte: Regione Toscana

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