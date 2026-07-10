Camion in fiamme sull'A1, tratto chiuso. Code in direzione Firenze

È stato temporaneamente chiuso, poco prima delle 15 di oggi, il tratto compreso tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione Firenze per un mezzo pesante in fiamme, all'altezza del km 2.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico risulta bloccato con 3 km di coda verso Firenze.

Chi viaggia in direzione Firenze deve immettersi obbligatoriamente sulla A1 Panoramica. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze è consigliato in alternativa di uscire a Sasso Marconi e percorrere la Ss64 Porrettana verso Pistoia dove immettersi in A11 verso Firenze.

Sempre chiuso il tratto A1

Alle 19.40 risulta ancora chiuso il tratto sulla A1 Direttissima nel Fiorentino, precedentemente chiuso per incendio di un mezzo pesante. Autostrade, nell'ultimo aggiornamento, segnala 17 km di coda dopo Sasso Marconi nord verso Firenze.

Consigliato di percorrere la A1 Panoramica, oppure anticipare l'uscita a Sasso Marconi, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare sulla A11 A Pistoia.

Per i soli veicoli leggeri, uscire a Sasso Marconi immettersi sulla SS325 Val di Setta e Val di Bisenzio e rientrare in Autostrada sulla A11 a Prato.

Per le lunghe percorrenze da Milano per il sud, seguire la A15 Parma la Spezia, poi la A12 Genova-Livorno e poi la A11 Firenze Pisa nord.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Notizie correlate