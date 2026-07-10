Camion in fiamme sull'A1, tratto chiuso. Code in direzione Firenze

Cronaca Firenze
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(foto di archivio)

Tra il bivio con l'A1 e Badia, intervento in corso

È stato temporaneamente chiuso, poco prima delle 15 di oggi, il tratto compreso tra il bivio con l'A1 e Badia in direzione Firenze per un mezzo pesante in fiamme, all'altezza del km 2.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico risulta bloccato con 3 km di coda verso Firenze.

Chi viaggia in direzione Firenze deve immettersi obbligatoriamente sulla A1 Panoramica. Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze è consigliato in alternativa di uscire a Sasso Marconi e percorrere la Ss64 Porrettana verso Pistoia dove immettersi in A11 verso Firenze.

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