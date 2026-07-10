Castelfiorentino, interruzione dell'acqua nella notte tra lunedì e martedì: ecco le vie interessate

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Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, dalle ore 23 di lunedì 13 alle ore 4 di martedì 14 luglio, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in piazza Berlinguer, sulla Strada Statale 429 e nelle vie: Cerbioni, Volta, Labriola, Pacinotti, Benedetto Croce, Carlo Marx, del Camin Bianco, della Granocchiaia, della Lama, di Cambiano Alto, di Quercecchio, di Sala, di Spranganelli, Don Luigi Sturzo, Enrico Fermi, Majorana, De Sanctis, Salvemini, Galileo Galilei, Masini, Muscas, Goito, Marconi, Dorso, Miglioli, Leonardo da Vinci, Galvani, Maria Assunta Lorenzoni, Gobetti, Bersellini, Grieco, Aleramo, Niccoli, XXIV Maggio.

Contestualmente si verificheranno mancanze d’acqua anche in via Meucci e in via Marconi nel comune di Gambassi Terme. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa

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