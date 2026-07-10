Centro storico e regolamento attività, il gruppo Pd: "Polemica di FdI cade nel vuoto"

«Leggiamo con stupore le dichiarazioni di Fratelli d’Italia e di Forza Italia- Empoli del Fare riguardo alla vicenda di via Ridolfi. Ancora una volta, assistiamo a un tentativo di strumentalizzazione politica che ignora deliberatamente la realtà dei fatti e, soprattutto, le proprie responsabilità in Consiglio comunale, afferma Viola Rovai, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, riferendosi al comunicato di FdI e FI sulla questione uscito due giorni fa.

«È necessario fare chiarezza per i cittadini, al di là dei toni allarmistici usati dall'opposizione. L'Amministrazione comunale ha adottato un “Regolamento per le attività economiche nelle aree di pregio del centro storico” proprio per tutelare il decoro e la qualità commerciale della nostra città. Ebbene, è proprio grazie a questo Regolamento che la pratica del minimarket è stata archiviata. I fatti dimostrano che lo strumento funziona e che l'Amministrazione ha gli strumenti per agire.

Tuttavia, c'è un dato che Fratelli d'Italia dimentica di menzionare nel suo comunicato: quando quel Regolamento è stato discusso e approvato, il loro gruppo consiliare ha votato contro. È davvero singolare che oggi l'opposizione critichi un provvedimento che hanno cercato di ostacolare in aula. Questa è la dimostrazione di una incoerenza politica profonda: si lamentano della mancanza di regole, ma quando le regole vengono introdotte, preferiscono votare contro pur di cavalcare una polemica, salvo poi rivendicarne i risultati quando sono utili alla loro narrativa.

Per quanto riguarda la macelleria, l'Amministrazione si muove – come sempre – nel solco della legalità e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, tra cui il Decreto Madia, che definisce i margini d'azione dei Comuni. Non possiamo, e non vogliamo, operare al di fuori della legge solo per soddisfare una propaganda, dal sapore razzista, che mira a dividere invece che a risolvere.

L'Amministrazione sta lavorando con serietà per il rilancio del centro storico, puntando sulla qualità e sulla valorizzazione del territorio, un obiettivo che richiede proposte costruttive e non certo il ricorso a facili timori.

Invitiamo Fratelli di Italia e Forza Italia-conclude Rovai- a smettere di cercare visibilità a ogni costo e a iniziare a confrontarsi nel merito delle questioni»

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

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