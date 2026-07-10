Certaldo approva l'assestamento di bilancio: via libera anche al Distretto Biologico della Valdelsa

Si è svolto il 2 luglio il Consiglio Comunale di Certaldo, che ha approvato all'ordine del giorno l'assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio, unitamente all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. I due punti sono stati illustrati congiuntamente dall'assessore ai Servizi Finanziari, Betti, che ha comunicato l'esito positivo della verifica degli equilibri, la quale non ha evidenziato criticità nei conti dell'Ente. L'assessore ha espresso soddisfazione per l'assenza di elementi di sorpresa nel quadro finanziario.

Tra le principali novità, l'assestamento consente lo svincolo di 60mila euro di dividendi di Certaldo Servizi, oltre a stanziamenti destinati a studi di fattibilità, progettazione, intervento Pinqua e altre opere pubbliche di seguito dettagliate.

Il Consiglio ha approvato l'accordo per la costituzione del Distretto Biologico della Val d'Elsa, esito di un percorso avviato nella precedente legislatura attraverso intese con il Comune di Montespertoli e, successivamente, con l'ingresso del Comune di San Gimignano. Il biodistretto è uno strumento per lo sviluppo dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico, con la finalità di promuoverne la conoscenza, sviluppare un canale economico dedicato, favorire processi di partecipazione e creare sinergia tra i territori coinvolti, anche come volano per il turismo. Oltre il 60% del territorio di Certaldo è idoneo alla produzione biologica.

Ecco i punti discussi e le relative votazioni:

PUNTO 3 – Approvazione dei verbali delle sedute del 30 aprile e del 28 maggio I verbali sono stati letti e approvati.

PUNTO 4 e 5 – Servizi Finanziari: assestamento e verifica degli equilibri di bilancio. Nell'ambito dell'assestamento di bilancio, illustrato dall'assessore Betti, sono state definite le seguenti destinazioni di spesa:

● 60.000 € – dividendi di Certaldo Servizi, resi disponibili a seguito della verifica degli equilibri di bilancio;

● 166.000 € – studi di fattibilità e progettazione, per consentire all'Amministrazione di essere pronta per attrarre eventuali finanziamenti da bandi;

● 200.000 € – interventi Pinqua, per il cambio di destinazione d'uso dei locali (da magazzini a laboratori) e per gli arredi;

● 50.000 € – acquisto del terreno residuo adiacente alla piscina comunale;

● 23.000 € – riparazione dei giochi al Parco Liberatutti;

Esito votazione Punto 4:

● 9 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

● 6 voti contrari (Fratelli d'Italia, Più Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

Esito votazione Punto 5:

● 9 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

● 6 voti contrari (Fratelli d'Italia, Più Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

PUNTO 6 – Aggiornamento del DUP 2026-2028

Il Vicesindaco Scardigli ha illustrato la proroga dell'affidamento della convenzione con l'ufficio turistico fino al 2029, con un prolungamento di cinque anni. La scelta è stata presentata come un investimento volto a programmare con maggiore respiro temporale le attività nel settore turistico, per un valore complessivo di 420mila euro nell'arco dei cinque anni.

Esito votazione Punto 6:

● 13 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo)

● 1 voto contrario (Fratelli d'Italia)

● 1 astenuto (Alleanza Verdi Sinistra)

PUNTO 7 – Modifiche al Regolamento TARIC La TARIC (Tariffa corrispettiva sui rifiuti) è lo strumento con cui il Comune disciplina la tassazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il Vicesindaco Scardigli ha illustrato le modifiche al relativo regolamento, approvate a livello nazionale nell'ottobre 2025 e già in vigore dal gennaio 2026, di cui il Consiglio ha solo preso atto.

Esito votazione Punto 7:

● 8 voti favorevoli (Partito Democratico)

● 1 voto contrario (Fratelli d'Italia)

● 5 astenuti (Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo)

PUNTO 8 – Accordo per la costituzione del Distretto Biologico della Val d'Elsa Il Consiglio ha discusso e approvato l'accordo per la costituzione del Distretto Biologico della Val d'Elsa, che coinvolgerà i territori 9 Comuni della Valdelsa fiorentina e senese.

Esito votazione Punto 8:

● 15 voti favorevoli (unanimità)

PUNTO 9 – Mozione presentata da Più Certaldo su turismo lento e Via Francigena Il Consiglio ha discusso la mozione presentata dal gruppo Più Certaldo, dedicata al tema del turismo lento e della Via Francigena. Nel dibattito è emersa una condivisione di fondo sull'idea proposta, accompagnata, tuttavia da perplessità sull'effettiva incisività dell'ordine del giorno. In particolare, è stato osservato che eventuali varianti al tracciato comporterebbero oneri a carico dell'Amministrazione comunale, a fronte di un beneficio economico non chiaramente quantificabile, anche alla luce dell'esperienza dei Comuni limitrofi già dotati di tracciato ufficiale, dove il numero di turisti attratti resta comunque contenuto. L'Amministrazione si è comunque dichiarata disponibile a valutare eventuali soluzioni in merito.

Esito votazione Punto 9:

● 6 voti favorevoli (Più Certaldo, Fratelli d'Italia, Alleanza Verdi Sinistra)

● 9 astenuti (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

Mozione approvata

PUNTO 10 – Mozione sul baratto amministrativo presentata da Più Certaldo Il Consiglio ha esaminato la mozione presentata dal gruppo Più Certaldo in materia di baratto amministrativo. Il Sindaco ha risposto richiamando l'articolo 24, oggi abrogato, evidenziando come il Codice inquadri l'istituto tra gli atti di solidarietà sociale.

Esito votazione Punto 10:

● 5 voti favorevoli (Sarà Certaldo, Fratelli d'Italia)

● 10 contrari (Partito Democratico, Più Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

Mozione respinta

PUNTO 11 – Mozione di solidarietà al popolo cubano presentata da Alleanza Verdi Sinistra Il Consiglio ha esaminato la mozione presentata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra, che denuncia le gravi ripercussioni del blocco economico e commerciale imposto dagli Stati Uniti a Cuba, intensificatosi negli ultimi mesi, e la conseguente crisi energetica che sta attraversando il Paese. La mozione chiede di promuovere iniziative di solidarietà, anche attraverso il coinvolgimento della Protezione Civile, sul modello di quanto già realizzato in altre città.

Esito votazione Punto 11:

● 9 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

● 1 voto contrario (Fratelli d'Italia)

● 2 astenuti (Più Certaldo)

Mozione approvata

PUNTO 12 – Mozione sulla memoria storica della Resistenza presentata da Più Certaldo Il Consiglio ha esaminato la mozione presentata dal gruppo Più Certaldo, volta a far luce sul ruolo delle donne nella Resistenza. Il Sindaco ha spiegato che l'ANPI ha già avviato una ricerca storica focalizzata sui deportati a Certaldo, ed ha precisato che le uniche due figure femminili individuate non risultano riconducibili alla Resistenza. Infine, durante la discussione è emersa anche la difficoltà che ANPI avrà nel portare a termine anche questa ricerca storica.

Esito votazione Punto 12:

● 4 voti favorevoli (Più Certaldo)

● 1 voto contrario (Fratelli d'Italia)

● 9 astenuti (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra) Mozione approvata

PUNTO 13 – Mozione a sostegno delle giovani coppie e delle nuove generazioni presentata da Più Certaldo Il Consiglio ha esaminato la mozione presentata dal gruppo Più Certaldo, che propone di mettere a disposizione risorse e contributi destinati alle giovani coppie, al fine di promuoverne l'autonomia economica. Su questo punto, è stato sottolineato il considerevole aggravio che questa misura di microcredito comporterebbe sulle casse comunali e sono emerse le varie misure che l’Amministrazione già mette in atto tra cui il contributo affitti e la tariffazione ridotta.

Esito votazione Punto 13:

● 5 voti favorevoli (Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo)

● 7 voti contrari (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

Mozione respinta

PUNTO 14 – Interrogazione sui bagni pubblici. Il gruppo Più Certaldo si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita dall'Amministrazione.

PUNTO 15 – Interrogazione sulla rete fognaria e sul depuratore di Sciano. Il gruppo Più Certaldo si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita dall'Amministrazione.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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