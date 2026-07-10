Circonvallazione di Signa, la Regione stanzia 500 mila euro

dalla Regione Signa
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Un contributo straordinario al Comune di Signa per portare a termine la realizzazione della variante della strada di circonvallazione del capoluogo comunale è stato disosto dalla Giunta regionale. Il finanziamento, inseriti nella proposta di legge collegata alla manovra, riguarda il completamento di un’opera infrastrutturale ritenuta importante della Regione Toscana.

Si tratta di un intervento decisivo per consentire la realizzazione dell’opera. Quanto già previsto e finanziato dalla Regione attraverso il fondo di Sviluppo e coesione viene integrato con ulteriori 500 mila euro”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Questo finanziamento aggiuntivo ci permette di completare il quadro economico dell’intervento, adeguandolo alla nuova fattibilità dei lavori stradali previsti nel tratto di avvicinamento alla rotatoria dell’Indicatore”.

Nel dicembre 2018 la Regione Toscana e il Comune di Signa hanno sottoscritto l’accordo di programma per la realizzazione della strada di circonvallazione di Signa, articolata in lotti funzionali ed approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale

Di recente, ad aprile, il Comune di Signa ha comunicato la necessità di una variante progettuale in corso d’opera relativa al terzo lotto, terzo stralcio, in via delle Bertesche. L’intervento, dal valore complessivo di 1.696.318,73 euro, è finanziato per 1.261.387,71 euro con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

La variante si è resa necessaria per recepire le indicazioni emerse durante i collegi di vigilanza dell’accordo di programma del 19 e del 30 settembre 2025, con particolare riferimento all’adeguamento e alla messa in sicurezza idraulica della rotatoria di via delle Bertesche e del tratto di nuova viabilità fino alla rotatoria di innesto a Indicatore.

Il Comune ha stimato in 500 mila euro il costo aggiuntivo della variante progettuale e la Giunta regionale propone di finanziare integralmente tale importo attraverso un’integrazione dell’accordo di programma.

La proposta autorizza quindi la Regione a concedere al Comune di Signa un contributo straordinario fino a un massimo di 500 mila euro, suddiviso in 100 mila euro per il 2026 e 400 mila euro per il 2027.

Fonte: Regione Toscana

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