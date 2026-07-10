CNA Pisa: Barbara Carli è la nuova direttrice generale

Importante avvicendamento al vertice di CNA Pisa. Barbara Carli assume ufficialmente la carica di Direttrice Generale dell'associazione di categoria, succedendo a Giuseppe Sardu che lascia la guida della struttura dopo sei anni di mandato a supporto del tessuto imprenditoriale e artigiano della provincia.

La scelta di Barbara Carli, laureata in Giurisprudenza, Direttrice Operativa di CNA Pisa dal 2021 e coordinatrice sindacale dal 2003, si fonda su un solido e pluriennale percorso manageriale interno al sistema associativo. In questi anni Carli ha infatti guidato con successo aree strategiche legate al credito, alla formazione, allo sviluppo dei servizi, alla gestione delle risorse e al supporto diretto alle imprese del territorio.

Grazie a questa profonda conoscenza della macchina organizzativa e del tessuto economico locale — e forte dell'esperienza come membro del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e della passata direzione dell’Agenzia Formativa Copernico — la nuova Direttrice Generale garantirà una continuità rispetto al solco tracciato da Giuseppe Sardu.

Barbara Carli eredita una struttura solida e potenziata. Sotto la direzione di Giuseppe Sardu — manager di lungo corso, già assessore del Comune di Pisa, per 12 anni Presidente del CdA di Acque Spa e oggi presidente del Consiglio d’Amministrazione del gestore idrico sardo, Abbanoa - che ha guidato l'associazione dal 2020, CNA Pisa ha vissuto una stagione di profondo consolidamento economico-finanziario e di forte spinta all'innovazione. Tra i traguardi raggiunti sotto la guida di Sardu come Direttore Generale figurano l’incremento della base associativa con l'ingresso di oltre 300 nuove aziende, l'avvio di importanti percorsi formativi ITS e l'avvio del percorso volto alla fusione strategica tra CNA Pisa e CNA Lucca.

"Accogliamo con grande entusiasmo e auguriamo buon lavoro alla neo direttrice Barbara Carli - dichiara Francesco Oppedisano, Presidente di CNA Pisa -. La sua è una figura che negli anni ha dimostrato competenze gestionali verticali e una vicinanza reale alle esigenze quotidiane dei nostri artigiani. Siamo certi che la sua visione strategica e la sua competenza organizzativa saranno i pilastri fondamentali per traghettare le nostre imprese verso le grandi sfide del futuro. Al contempo, desidero esprimere il più profondo ringraziamento a Giuseppe Sardu per la dedizione e la lungimiranza con cui ha guidato la nostra associazione in questi sei anni complessi".

La neo-Direttrice Generale, Barbara Carli, ha delineato le linee guida del suo mandato: "Raccolgo un'eredità importante e ringrazio il Presidente Oppedisano, la presidenza e la direzione per l'attestato di fiducia accordatami. Il mio impegno sarà totale nel valorizzare le grandi competenze interne alla nostra struttura per dare risposte immediate ed efficaci alle imprese. Le nostre priorità strategiche saranno l'ascolto attivo delle PMI, lo sviluppo di consulenze e servizi ad alto valore tecnologico e un dialogo sempre più stretto, autorevole e costruttivo con le istituzioni locali, per sostenere e valorizzare lo sviluppo economico e l'attrattività della nostra provincia".

Fonte: CNA Pisa - Ufficio Stampa

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