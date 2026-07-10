Salute, cibo e prevenzione: il mercato contadino arriva per la prima volta all'Ospedale di Cisanello

Il policlinico pisano è uno dei 70 ospedali italiani (7 in Toscana) ad ospitare il mercato contadino di Coldiretti
Campagna Amica per la salute arriva per la prima volta all’Ospedale Cisanello di Pisa. Il policlinico pisano è uno dei 70 ospedali italiani - sette in Toscana – ad ospitare il mercato contadino di Coldiretti (area ingresso principale edificio 10). Si tratta di una campagna senza precedenti nella storia del Paese per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta alimentazione, coinvolgendo direttamente il personale medico. L’obiettivo è riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi. Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione, rispetto ai rischi legati anche agli energy drink e prodotti pieni di additivi chimici.
L’iniziativa - promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana - si è tenuta oggi, venerdì 10 luglio a partire dalle 8 (e fino alle 13). Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente provinciale di Coldiretti, Marco Pacini e la direttrice generale dell'Aoup Katia Belvedere. A suggellare simbolicamente il patto tra medici e agricoltori c'è stata la consegna del cesto con “I campioni della salute” al personale sanitario da parte del movimento Giovani Impresa Coldiretti.
Per tutta la mattina, i cittadini e lo stesso personale sanitario hanno potuto acquistare direttamente dagli agricoltori locali presenti all’ingresso della struttura ospedaliera i prodotti alimentari che hanno un effetto protettivo su cuore, cervello, metabolismo, vista, sistema immunitario e altro.
L’olio extravergine, per esempio, offre grassi “buoni” fondamentali per la salute cardiovascolare; legumi come ceci e lenticchie contribuiscono al controllo del colesterolo; noci e mandorle sostengono le funzioni cognitive; pasta e cereali di qualità garantiscono energia stabile; agrumi, frutta e verdure ricche di antiossidanti rafforzano naturalmente le difese dell’organismo. Il messaggio è semplice: esiste un cibo che aiuta a vivere meglio e più a lungo e un cibo che aumenta il rischio di malattie croniche.
La salute si difende partendo dal saper scegliere cosa mettiamo nel carrello della spesa e nelle nostre tavole. E’ questa la mission del patto tra medici ed agricoltori di Coldiretti.
Per informazioni https://pisa.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @coldirettipisalivorno, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitoscana, canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana” e canale Telegram “coldirettitoscana”.
Fonte: Ufficio stampa Coldiretti
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