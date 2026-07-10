Salute, cibo e prevenzione: il mercato contadino arriva per la prima volta all'Ospedale di Cisanello

Campagna Amica per la salute arriva per la prima volta all’Ospedale Cisanello di Pisa. Il policlinico pisano è uno dei 70 ospedali italiani - sette in Toscana – ad ospitare il mercato contadino di Coldiretti (area ingresso principale edificio 10). Si tratta di una campagna senza precedenti nella storia del Paese per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta alimentazione, coinvolgendo direttamente il personale medico. L’obiettivo è riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi. Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione, rispetto ai rischi legati anche agli energy drink e prodotti pieni di additivi chimici.

L’iniziativa - promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana - si è tenuta oggi, venerdì 10 luglio a partire dalle 8 (e fino alle 13). Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente provinciale di Coldiretti, Marco Pacini e la direttrice generale dell'Aoup Katia Belvedere. A suggellare simbolicamente il patto tra medici e agricoltori c'è stata la consegna del cesto con “I campioni della salute” al personale sanitario da parte del movimento Giovani Impresa Coldiretti.

Per tutta la mattina, i cittadini e lo stesso personale sanitario hanno potuto acquistare direttamente dagli agricoltori locali presenti all’ingresso della struttura ospedaliera i prodotti alimentari che hanno un effetto protettivo su cuore, cervello, metabolismo, vista, sistema immunitario e altro.

L’olio extravergine, per esempio, offre grassi “buoni” fondamentali per la salute cardiovascolare; legumi come ceci e lenticchie contribuiscono al controllo del colesterolo; noci e mandorle sostengono le funzioni cognitive; pasta e cereali di qualità garantiscono energia stabile; agrumi, frutta e verdure ricche di antiossidanti rafforzano naturalmente le difese dell’organismo. Il messaggio è semplice: esiste un cibo che aiuta a vivere meglio e più a lungo e un cibo che aumenta il rischio di malattie croniche.

La salute si difende partendo dal saper scegliere cosa mettiamo nel carrello della spesa e nelle nostre tavole. E’ questa la mission del patto tra medici ed agricoltori di Coldiretti.

Per informazioni https://pisa.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @coldirettipisalivorno, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitoscana, canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana” e canale Telegram “coldirettitoscana”.

Fonte: Ufficio stampa Coldiretti

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