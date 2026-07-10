Cambio al vertice della Guardia di Finanza, il benvenuto del sindaco al nuovo comandante Luca Fusco

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Prende il posto di Giorgia Pica, in partenza per Napoli. Mantellassi: "Impegno delle Fiamme Gialle in operazioni importanti e nel presidio del territorio"

Avvicendamento nella Guardia di Finanza a Empoli. Luca Fusco, comandante della III Sezione operativa del 2º nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Milano, arriverà al comando della Compagnia di Empoli, al posto di Giorgia Pica, chiamata come comandante di una sezione del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli.
Oggi la visita in municipio alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi: "Oggi ho salutato a nome dell'amministrazione comunale il capitano Giorgia Pica che ha svolto con impegno e dedizione il suo incarico al comando della Compagnia di Empoli dal 2023 a oggi. Le aspetta un ruolo importante a Napoli e le auguro il meglio a nome di tutta l'amministrazione comunale. Saluto contestualmente l'arrivo del tenente Luca Fusco, che assumerà il comando empolese. Abbiamo avuto un breve scambio di battute ma avremo modo di mostrare nei prossimi mesi la realtà empolese e di collaborare al massimo per il bene della città".
"In questi anni - conclude il sindaco - ho avuto modo di appurare l'impegno delle Fiamme Gialle empolesi durante operazioni importanti: sequestri da oltre 400mila euro per corsi di formazioni mai svolti e fatture false ai danni dello Stato tramite fondi Pnrr, oltre alla scoperta di una rete di falsi nutrizionisti senza titoli di studi riconosciuti, partita proprio dal circondario e che ha avuto sviluppi su scala nazionale. A questo si va a sommare il presidio costante nel territorio e tanti appuntamenti sia nelle scuole del territorio che con i cittadini per la cultura della legalità. Per questo il nostro ringraziamento a nome di tutta Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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