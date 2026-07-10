'Da San Miniato al mondo': la mostra dedicata ai fratelli Taviani racconta il cinema come memoria, arte e resistenza

È “Da San Miniato al mondo” il titolo del capitolo che apre il volume “Taviani”, strenna 2025 della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato edita da Pacini Editore, ma anche il titolo della mostra nata dal progetto editoriale e ospitata negli spazi della Galleria Pescheria di Cesena nell’ambito di ClicCiak 2026, visitabile fino al 2 agosto.

L’esposizione, frutto della collaborazione tra il Centro Cinema Taviani di San Miniato e il Comune di Cesena, ripercorre la straordinaria carriera cinematografica di Paolo Taviani e Vittorio Taviani, due autori capaci di trasformare il cinema in uno strumento di riflessione sul presente, sulla memoria e sull’essere umano.

Nati artisticamente tra le colline di San Miniato, i due registi hanno costruito un percorso che ha saputo oltrepassare i confini nazionali, portando il loro sguardo nel mondo. Le fotografie di scena dei loro film accompagnano il visitatore in un universo sospeso, dove realtà e finzione si incontrano, la narrazione diventa interrogazione e ogni immagine conserva la forza di una domanda aperta.

Il cinema dei Taviani non cerca risposte definitive, ma invita a guardare più in profondità: un linguaggio intenso e rigoroso, capace di unire durezza e poesia, denuncia e memoria. Nei loro film il ricordo diventa un atto di resistenza e il racconto cinematografico continua oltre lo schermo, lasciando nello spettatore un’eco fatta di emozioni, interrogativi e consapevolezza.

La mostra attraversa tutte le principali tappe della loro produzione, dal film d’esordio fino all’ultima opera realizzata insieme, Una questione privata, per arrivare al film diretto dal solo Paolo Taviani dopo la scomparsa del fratello Vittorio, Leonora addio.

Particolare rilievo hanno gli scatti fotografici di scena, realizzati in gran parte da Umberto Montiroli, fotografo di riferimento dei Taviani dal 1977, immagini capaci di restituire l’atmosfera dei set e la complessità dello sguardo dei due maestri.

Nell'ambito del festival domani, 11 luglio, alle 17,30. sarà inoltre presentato il volume “Taviani”, curato da Carlo Baroni, con il quale la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha voluto rendere omaggio alla carriera e all’eredità artistica dei due registi, protagonisti di un cinema che continua a interrogare il presente e a parlare alle nuove generazioni. Un'opera che conferma, inoltre, il grande impegno della Fondazione Crsm - guidata dall'avvocato Giovanni Urti - nel valorizzare e promuovere la cultura sul territorio, producendo opere capaci di uscire dai confini della Toscana. Interverranno, oltre l'autore del volume, Leonardo Casalini che ha curato la mostra e le video memorie sui fratelli cineasti e Simone Giglioli, sindaco di San Miniato che porterà i saluti della città natale di Paolo e Vittorio Taviani.

Fonte: Ufficio Stampa

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