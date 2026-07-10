Diabete e medicina di precisione: premiata la ricercatrice pisana Mara Suleiman per il progetto PNRR Heal Italia

Mara Suleiman, ricercatrice a tempo determinato dell’Università di Pisa, è stata premiata al recente Forum di Palermo: “Dai risultati del PNRR alla costruzione dell’ecosistema italiano della Medicina di precisione”, per la presentazione degli esiti del progetto di partenariato esteso del PNRR, intitolato: “Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research and Integrated Approaches of Precision Medicine - Heal Italia”.

Mara Suleiman è stata riconosciuta tra i 10 migliori ricercatori di Heal Italia (dei 116 che hanno partecipato al progetto) per il contributo sui meccanismi che portano alla sofferenza delle cellule beta nel diabete e sulle prospettive terapeutiche per ripristinare la secrezione di insulina nei diabetici.

Nel partenariato l’Università di Pisa ha guidato l’articolazione tematica “Clinical Exploitation” (Spoke 8, coordinatori Chiara Cremolini e Piero Marchetti), con la partecipazione di vari professionisti sia dell’ateneo pisano sia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.

La ricerca di Mara Suleiman (che afferisce alla sezione di Biologia e Genetica diretta da Leonardo Rossi, del Dipartimento di medicina clinica e sperimentale di Unipi) si è svolta nel Laboratorio Isole pancreatiche con la supervisione di Lorella Marselli (Sezione dipartimentale di Patologia clinica di Aoup e Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia di Unipi) e dello stesso Marchetti.

“Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibili questi risultati - dichiara Suleiman - che aprono nuovi orizzonti nella prevenzione ed eventuale regressione del diabete mellito di tipo 2, attraverso approcci di precisione mirati alla protezione e al recupero funzionale delle beta cellule pancreatiche”.

Fonte: Aou Pisana - Ufficio stampa

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