Dopo Abba Lovers, Empoli 'aspetta' Johnson Righeira

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Grande partecipazione in piazza per un'altra serata del Luglio Empolese, i giovedì dedicati ai concerti nel Giro d'Empoli. Ieri in tanti hanno cantato le cover degli ABBA Lover, formazione che riprende le mitiche canzoni del quartetto svedese. Da Mamma Mia! a Waterloo, passando per tutti i successi immortali degli anni '70 degli ABBA. L'evento ha avuto il suggestivo sfondo delle proiezioni d'autore sui palazzi storici di Luminaria Light Art a cura di Camilla Falsini.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, alle 21, in piazza della Vittoria si cantano gli anni '80 con Johnson Righeira. Appuntamento da non perdere, rigorosamente a ingresso gratuito.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
10 Luglio 2026

Trent'anni di Estetica Più Bella, una targa dal Comune di Empoli

L'assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci, ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale per i 30 anni di attività di Estetica Più Bella, nato come centro [...]

Nuoto
Attualità
10 Luglio 2026

T.N.T. Empoli, ultimo impegno stagionale: obiettivo regionali dopo le sei medaglie di Livorno

Ultimo atto stagionale per il T.N.T. Empoli con i campionati regionali estivi di Categoria, dal 14 al 18 luglio al Centro federale di Livorno nella piscina olimpica Camalich. Martedì i [...]

Empoli
Attualità
10 Luglio 2026

Centri antiviolenza, assessora Cristina Manetti al Lilith di Empoli

Prosegue con la tappa di Empoli (Fi) il tour dell’assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti nei 22 Centri antiviolenza della Toscana, promosso per rafforzare il dialogo con i territori, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina