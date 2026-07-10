Dopo Abba Lovers, Empoli 'aspetta' Johnson Righeira

Grande partecipazione in piazza per un'altra serata del Luglio Empolese, i giovedì dedicati ai concerti nel Giro d'Empoli. Ieri in tanti hanno cantato le cover degli ABBA Lover, formazione che riprende le mitiche canzoni del quartetto svedese. Da Mamma Mia! a Waterloo, passando per tutti i successi immortali degli anni '70 degli ABBA. L'evento ha avuto il suggestivo sfondo delle proiezioni d'autore sui palazzi storici di Luminaria Light Art a cura di Camilla Falsini.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, alle 21, in piazza della Vittoria si cantano gli anni '80 con Johnson Righeira. Appuntamento da non perdere, rigorosamente a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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