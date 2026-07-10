Estetica Più Bella compie 30 anni: "Traguardo importante. L'augurio è continuare così"

Una festa per celebrare un compleanno importante, ringraziare della fiducia ricevuta in tre decenni, puntare al futuro e ad altre candeline da spegnere. "L’evento è stato un successo. Abbiamo voluto festeggiare 30 anni di attività, un traguardo difficile da raggiungere, per ringraziare i clienti storici e quelli nuovi" racconta Anna Maria Stanco titolare di Estetica Più Bella, salone nel quartiere di Ponzano a Empoli protagonista dell’anniversario celebrato con il "White party" nella cornice della Loggia dei Medici a Cerreto Guidi. Affezionati, amici, amiche e la clientela hanno partecipato alla serata dal bianco dress code, organizzata dall’attività alla presenza di tutto lo staff, receptionist ed estetiste, e figure professionali che da anni collaborano con il centro.

Anna Maria Stanco titolare Estetica Più Bella e Adolfo Bellucci assessore al Commercio del Comune di Empoli

Non è mancata la presenza del Comune di Empoli, con l’assessore al Commercio Adolfo Bellucci che ha consegnato una targa di riconoscimento a nome dell’amministrazione, con il ringraziamento ad Anna Maria "che da 30 anni mantiene vitale un ‘presidio di bellezza’ con Estetica Più Bella, ottenendo attestati di professionalità da tutta Italia".

Una lunga storia, partita nel luglio 1996 in Via Ponzano: "Volevo fare qualcosa di bello per le persone, farle uscire sorridenti e più contente" racconta tornando alle origini del centro estetico, che negli anni si è evoluto, raddoppiando la sua superficie e rimanendo con le radici salde nel quartiere. Un sogno diventato realtà per la titolare, parte del successo raggiunto: "Ma la cosa più importante - aggiunge - è poter contare su una famiglia che crede in te, che appoggia i tuoi sogni. Un’altra cosa è avere costanza, perché per far partire nuovi progetti ce ne vuole" e, evidenzia "essere motivata a fare ricerca, investire, avere un pubblico che ha fiducia in te. Tanto è vero che alla serata abbiamo premiato cinque clienti che ci seguono da sempre. E che ora ci stanno portando le loro figlie" nel segno di quella che è ormai una tradizione consolidata e che si rinnova.

L’evento, arricchito da una cena con spettacolo, è stata anche l’occasione per approfondire le attività del centro, sempre più orientato al benessere della persona a 360 gradi: "Ci stiamo evolvendo nel rimodellamento, dimagrimento e benessere" spiega Stanco, anche attraverso il progetto "Longevity": "Si basa sullo studio dei benefici dati dai trattamenti sul corpo umano" spiega la titolare, "non fini a sé stessi, perché restano nei giorni successivi" effettuati tramite "prodotti specifici, manualità che va a rilassare il corpo, il supporto delle tecnologie".

Da sempre legato a Empoli il nome dell’attività è più volte volato in trasferta, con le tante chiamate ricevute da Anna Maria Stanco a grandi appuntamenti a livello nazionale: negli anni ha infatti partecipato in qualità di beauty coach, mettendo a disposizione delle celebrità le proprie competenze prima di shooting ed eventi, a più edizioni del Festival di Sanremo e della Mostra del Cinema di Venezia. Ora, insieme a tutte le dipendenti, a chi segue da sempre Estetica Più Bella e a chi si è affacciato da poco, il centro ha celebrato l’anniversario a cifra tonda, guardando avanti. Cosa auguri ad Estetica Più Bella? "Auguro di proseguire così - risponde Stanco - sempre con entusiasmo e spirito di miglioramento. Auguro di avere sempre un team come ora, che ti affianca e ti sostiene, e di avere sempre clienti che stimolano a migliorare e fare ricerche nel settore. Sono felice dell’evento, è stato il miglior modo di festeggiare questi primi 30 anni".