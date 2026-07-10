Gemellaggio Certaldo-Neuruppin, nuove prospettive di collaborazione su ambiente, scuola e futuro

Dal 3 al 5 luglio una delegazione di Certaldo ha partecipato a Neuruppin alle “Giornate di Certaldo”, iniziativa organizzata dall’associazione Neuruppiner Bilderbogen in collaborazione con altre realtà della città e con il patrocinio del Sindaco di Neuruppin, per valorizzare il legame con la città gemellata italiana e favorire gli scambi tra comunità, associazioni e territori.

Alla visita hanno preso parte l’assessora del Comune di Certaldo Romina Renzi, la consigliera comunale Debora Parisi, una delegazione dell’Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali di Certaldo guidata dalla vicepresidente Elisa Ciabò e una rappresentanza del Comitato della Croce Rossa Italiana di Certaldo guidata dal presidente Fabrizio Cristofani.

Il 3 e 4 luglio il Neuer Markt ha ospitato stand con prodotti italiani, tra cui alcune eccellenze provenienti da aziende di Certaldo, come i vini delle aziende Poggio ai Grilli e Pecci, accompagnati da un ricco programma di iniziative dedicate alla conoscenza della cultura, delle tradizioni e delle realtà della città gemellata italiana.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Neuruppiner Bilderbogen, ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni dei due territori, rafforzando il rapporto tra le due comunità e aprendo nuove prospettive di collaborazione.

Durante la permanenza si sono svolti incontri con l’Amministrazione comunale di Neuruppin e con i rappresentanti della Croce Rossa tedesca, dai quali è emersa la volontà condivisa di sviluppare nuove progettualità sui temi del cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale e della promozione di corretti stili di vita.

Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento delle scuole e dei giovani, attraverso possibili percorsi educativi, attività formative e scambi internazionali capaci di promuovere conoscenza reciproca, cittadinanza europea e sensibilità sui temi ambientali.

Importante anche il confronto tra il Comitato della Croce Rossa Italiana di Certaldo e la Croce Rossa di Neuruppin, che ha invitato la delegazione certaldese anche per conoscere il nuovo presidente Fabrizio Cristofani. Dal dialogo è emersa la volontà di costruire iniziative comuni dedicate alla prevenzione, all’educazione sanitaria e ambientale e alla partecipazione dei giovani.

«È stata un’esperienza estremamente positiva – commenta Elisa Ciabò, vicepresidente dell’Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali di Certaldo –. L’accoglienza ricevuta è stata eccezionale e questa visita ha confermato quanto il gemellaggio rappresenti una grande opportunità di crescita per entrambe le comunità. Sono emerse tante idee da sviluppare insieme, coinvolgendo sempre di più ambiente, scuola, sport, volontariato e associazionismo, trasformando le relazioni costruite in progetti concreti per i cittadini».

«Questo appuntamento ha dato nuovo impulso al gemellaggio e ha evidenziato la possibilità di sviluppare iniziative comuni su temi strategici come ambiente, scuola e partecipazione dei giovani – dichiara l’assessora Romina Renzi –. La collaborazione tra amministrazioni, associazioni e volontariato rappresenta un valore aggiunto per costruire percorsi condivisi e rafforzare il senso di cittadinanza europea».

«Il confronto con la Croce Rossa di Neuruppin è stato molto significativo – commenta il presidente della CRI di Certaldo Fabrizio Cristofani –. Abbiamo condiviso l’impegno sui cambiamenti climatici e sulla promozione di stili di vita sani, temi che rientrano nelle linee strategiche della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il progetto educativo che stiamo sviluppando si inserisce nel percorso di cooperazione internazionale tra le Società Nazionali della Croce Rossa e punta a coinvolgere le scuole dei due territori, favorendo formazione, sensibilizzazione e possibili scambi tra studenti».

Nel corso degli incontri è stata inoltre ribadita la volontà di ampliare il gemellaggio ad altri ambiti, come sport, cultura, scuola e volontariato, consolidando una collaborazione cresciuta negli anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni e delle associazioni dei due territori

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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