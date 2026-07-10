'GenerAzione giovanile', quattro serate di basket a Castelfiorentino

Quattro serate all’insegna della passione per il basket, a coronamento della rigenerazione dell’area di via Galvani. E’ questo il primo step di “GenerAzione giovanile” un progetto promosso dalla Prociv Arci di Castelfiorentino (partner Comune, Abc basket, Avis e Associazione “Neri Ferramosca”) che prenderà il via mercoledì 15 luglio con “hoopsXCastello”, torneo di basket 3x3 in programma al campo di via Galvani, nei pressi del Circolo “Puppino”.

Il torneo si svolgerà per quattro giorni consecutivi (fino a sabato 18 luglio) in base alle diverse categorie, suddivise per fasce di età, e le partite saranno disputate dalle 18.00 in poi, anche dopocena. Venerdì 17 luglio, al termine delle partite (intorno alle 23.00) è previsto anche un intrattenimento musicale con dj set. Nel corso delle serate, le associazioni partner del progetto allestiranno dei punti informativi per farsi conoscere e stimolare – attraverso una maggiore consapevolezza - la partecipazione giovanile alle attività di volontariato.

L’iniziativa “hoopsXCastello”, che riprende in parte l’impostazione dell’evento “Stelle del Piazzale”, giunge come dicevamo a coronamento di un intervento di rigenerazione urbana: esso si è concretizzato con la ripulitura l’area a verde circostante e la sistemazione dello stesso campo di basket, grazie soprattutto all’impegno volontario di sei giovani (tre della Prociv e tre dell’ABC); Dario Burgassi, Tommaso Barlabà, Damiano Valloreia, Tommaso Niccolini, Samuele Cipollini e Giacomo Ciulli, i quali hanno anche curato la progettazione dell’evento e la sua promozione tramite i canali social. Un supporto alla promozione e per gli adempimenti di tipo assicurativo è venuto anche dall’associazione “Amici di Castello”.

Il progetto “GenerAzione giovanile” punta a coinvolgere i giovani nella riqualificazione e nella cura dei beni pubblici, recuperando zone degradate, favorendo l’inclusione sociale e il rafforzamento del senso di comunità.

“Queste serate dedicate al basket – sottolinea il Vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca D’Alessio – non rappresentano soltanto un’occasione per stare insieme e un’opportunità per i giovani, ma sono soprattutto il segno tangibile del loro impegno per recuperare un’area che aveva bisogno di cura e attenzione. E’ anche un invito implicito rivolto ai loro coetanei affinché possano riappropriarsi degli spazi in cui vivono con senso di responsabilità, partecipazione, rispetto del decoro urbano, avvalendosi magari del supporto delle numerose associazioni che sono presenti nel nostro territorio e che hanno promosso questo progetto. Il mio ringraziamento va pertanto a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a realizzarlo e lo porteranno avanti nei prossimi mesi”.

Il progetto “GenerAzione giovanile” è stato reso possibile grazie al Bando “Siete presente. Giovani e associazionismo ed. 2026” a valere sul progetto “Giovanisi – Spazi di crescita” promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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