Il volontariato nelle località più belle della Toscana. Tornano le 'vacanze di servizio' delle Misericordie

Una vacanza di servizio, nel segno della Carità e solidarietà, sulle spiagge e nei luoghi turistici più belli della Toscana, dalla Versilia alla Maremma, dalle isole alle foreste del Casentino e del Mugello, dalla Montagna pistoiese alle città d’arte, dal santuario della Verna alla Val d’Orcia. E’ la proposta che le Misericordie toscane lanciano ai propri volontari, giovani ma non solo: il progetto ‘Vacanze di servizio’ va avanti ormai da diversi anni, ma continua a riscontrare grande successo, tanto che quest’anno raggiunge la cifra record di 30 possibili ‘destinazioni’.

Da giugno a settembre (ma anche per tutto l’anno in alcuni casi) 30 confraternite offrono infatti ospitalità a fratelli e sorelle provenienti da altre Misericordie, in cambio della copertura di turni e servizi socio sanitari che durante il periodo estivo – vista l’affluenza di turisti – aumentano notevolmente. Ai volontari viene richiesta la maggiore età, il possesso del livello di soccorritore avanzato e/o del livello base, il nulla osta del governatore della propria Misericordia, la copertura di turni di almeno 6 ore giornaliere.

A tutti le Misericordie garantiscono, con forme e modalità differenti da luogo a luogo, vitto e alloggio e la possibilità di trascorrere un periodo in località e spiagge tra le più belle della Toscana; e anche qualche ‘offerta aggiuntiva’ a seconda della destinazione: da ombrellone e sdraio in bagni convenzionati allo skypass per chi sceglie l’Abetone in inverno. Ogni volontario dovrà portare la propria divisa.

“D’estate per le Misericordie delle località turistiche e balneari l’impegno aumenta molto e qualche ‘rinforzo’ da altri territori è prezioso – dice Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie -. L’iniziativa è nata pensando ai volontari più giovani, che magari sono studenti e non hanno grandi budget da spendere nelle ferie, ma non c’è una regola che escluda i meno giovani. E’ anche una bella occasione di conoscenza e scambio di esperienze. In fondo Fratelli di Misericordia si è sempre, anche quando si va in vacanza.”

Le Misericordie che fanno parte di questa rete sono quelle di Abetone, Monsummano e Cintolese in provincia di Pistoia; Badia a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Fiesole, Firenze, Galluzzo, Lastra a Signa e Scandicci, Marradi, Vaglia, Vicchio in provincia di Firenze; Buriano-Castiglione della Pescaia, Grosseto, Isola del Giglio in provincia di Grosseto; Viareggio, Camaiore e Lido, Pietrasanta in provincia di Lucca; Castagneto Carducci, Montenero, Piombino, Pomonte e Chiessi, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Cavo, Vicarello in provincia di Livorno; Montalcino in provincia di Siena; Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa; Stia, La Verna in provincia di Arezzo.

Tutti particolari sul sito www.misericordie.it, sezione Vacanze di Servizio.

Fonte: Federazione regionale delle Misericordie della Toscana

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