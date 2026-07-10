Immatricolarsi all’Università di Firenze, martedì 14 luglio Open day al Polo di Prato

Dopo l’esame di maturità, l’Ateneo fiorentino offre una nuova opportunità di orientamento a studenti, famiglie e a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino il mondo universitario.

Martedì 14 luglio, dalle 9 alle 13, si svolge l’edizione estiva dell’Open Day presso il polo di Prato (piazza dell’Università, 1). Nel corso della mattinata sarà infatti possibile scoprire l’intera offerta formativa delle Scuole dell’Università di Firenze, approfondire i bandi di ammissione e ricevere informazioni utili sui percorsi di selezione e immatricolazione ai corsi di laurea.

L’Open Day rappresenta un’occasione concreta per orientarsi nella scelta del proprio futuro universitario, confrontarsi con docenti, tutor e personale specializzato, e conoscere da vicino i servizi messi a disposizione degli studenti.

L’Open Day

Il programma prevede dalle ore 9.30 in aula 138, le presentazioni delle Scuole di: Giurisprudenza; Scienze della Salute Umana – area Medica; Studi Umanistici e della Formazione – area Umanistica; Economia e Management. In contemporanea, in aula 139, illustreranno la loro offerta le Scuole di: Ingegneria; Architettura; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Studi Umanistici e della Formazione - Area Formazione. Mentre, sempre dalle 9,30, in aula 140, sarà fornita una panoramica dei corsi delle Scuole di: Psicologia; Scienze Politiche, Agraria e Scienze della Salute Umana - Area Farmaco.

I Servizi di Ateneo saranno invece presentati in aula 101: alle 10 l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) illustrerà servizi, borse di studio, alloggi e contributi economici per sostenere l'accesso e la frequenza all'università; alle 11 l’Ufficio Procedure Selettive con l’evento “C'è posto per te!” guiderà i partecipanti alla comprensione dei bandi di ammissione dei corsi a numero programmato locale e nazionale.

Saranno presenti gli stand delle dieci Scuole e dei servizi di Ateneo – Ufficio Orientamento, Unifi Include, Ufficio Procedure Selettive, Green Office –, oltre all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Per informazioni e per registrarsi all’evento www.orientati.unifi.it

Le immatricolazioni

Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, ai percorsi di laurea a ciclo unico e alle lauree magistrali, ad accesso libero, dell’Università di Firenze sono aperte da mercoledì 1° luglio. Date diverse sono previste per i corsi di laurea a numero programmato: nei bandi di prossima pubblicazione su www.unifi.it saranno indicate le scadenze entro cui fare domanda.

L’offerta dell’Ateneo fiorentino

L’offerta formativa dell’Università di Firenze abbraccia tutte le aree scientifico-disciplinari e si articola in 152 corsi di laurea, di cui 66 percorsi triennali, 10 a ciclo unico e 76 lauree magistrali. Sono 58 i corsi di rilevante interesse nazionale e comunitario (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics - STEAM) che prevedono una riduzione delle tasse attraverso un rimborso per merito.

L’offerta formativa si distingue anche per il respiro internazionale: 22 sono i percorsi internazionali, che rilasciano titoli congiunti, doppi o multipli, e oltre 20 i corsi di studio tenuti in parte o totalmente in lingua inglese. Per consentire maggiore flessibilità 12 corsi di laurea sono in modalità mista (“blended”), in parte in presenza e in parte online. Completano il panorama 2 corsi di laurea professionalizzanti, con un rapido inserimento nel mondo del lavoro nel campo delle tecniche e tecnologie per le costruzioni e nell’industria del legno.

Le novità

Quattro le novità proposte quest’anno. Medicine and Surgery è la prima laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia interamente in lingua inglese attivata in Toscana.

Due le nuove lauree triennali: Biotecnologie molecolari e delle produzioni sostenibili (orientata all’applicazione delle biotecnologie nei processi produttivi e nella tutela dell’ambiente) e Geological Hazards and Environmental Sustainability (percorso in lingua inglese dedicato alla formazione di figure capaci di analizzare, prevedere e gestire i rischi naturali e ambientali).

Infine, la laurea magistrale A-GreenTech - Tecnologie avanzate per l’Agricoltura Verde, percorso, in parte in presenza e in parte a distanza, che integra scienze agrarie e tecnologie digitali avanzate, come Intelligenza Artificiale e Automazione.

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