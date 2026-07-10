Martedì 14 luglio l'area verde di via San Francesco sarà intitolata al professor Virgilio Facchini, stimato medico e docente universitario

Si terrà martedì 14 luglio alle ore 18 la cerimonia d’intitolazione dell’area verde situata tra via San Francesco e il viale pedonale Bruno Guerrini al professor Virgilio Facchini, medico e ginecologo ricordato dalla comunità pisana per le elevate qualità umane e professionali dimostrate nel corso della sua lunga carriera. Alla cerimonia interverranno il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alla toponomastica, Amanuel Sikera, e i figli del professore, Elisabetta e Luca Facchini.

Nato a Livorno il 28 febbraio 1940, Virgilio Facchini ha dedicato la propria vita alla medicina, affermandosi come uno dei principali punti di riferimento della ginecologia e dell’ostetricia pisana. Laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Siena e specializzato con lode in Ostetricia e ginecologia, all’Università di Pisa ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a dirigere la Clinica ostetrica e ginecologica. In seguito ha guidato l’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e il Dipartimento di ostetricia e ginecologia. Nel corso della sua carriera ha affiancato all’attività clinica quella scientifica e accademica, pubblicando circa 300 lavori e contribuendo in modo significativo allo sviluppo della ginecologia e dell’oncologia ginecologica. Come primo operatore ha eseguito circa 4mila interventi chirurgici e seguito oltre 15mila parti.

Il professor Facchini viene ricordato per la competenza professionale, ma anche per la profonda umanità, la generosità e la costante disponibilità dimostrate nei confronti delle pazienti. Ha accompagnato con sensibilità e rispetto migliaia di donne nei momenti più delicati della gravidanza e del parto, offrendo sostegno e assistenza anche nelle situazioni di maggiore difficoltà. Il suo operato ha lasciato un segno profondo nella comunità cittadina, contribuendo a promuovere i valori del rispetto della persona e della tutela della salute.

Fonte: Comune di Pisa Ufficio Stampa

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