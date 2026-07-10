No ai siti fraudolenti: Firenze aderisce al programma di GetYourGuide

Firenze è il primo Comune italiano ad aderire a un programma di protezione digitale Digital Risk Protection contro i siti fraudolenti sviluppato da GetYourGuide, la principale piattaforma mondiale per la scoperta e la prenotazione di tour, attività ed esperienze di viaggio.

Il progetto, presentato questa mattina, a Palazzo Vecchio (Firenze), alla presenza di Fondazione Destination Florence e GetYourGuide, ha come obiettivo quello di rafforzare la tutela dei visitatori, garantire l’informazione corretta, proteggere il patrimonio culturale e contribuire a rendere l'esperienza turistica più sicura e trasparente.

L'iniziativa prevede un progetto pilota interamente finanziato da GetYourGuide, che consentirà di monitorare il web per individuare e richiedere la rimozione di siti fraudolenti che imitano quelli istituzionali, inducendo i visitatori ad acquistare biglietti attraverso canali non autorizzati per la visita ai musei, monumenti e luoghi di interesse della città.

La partnership si inserisce tra gli obiettivi strategici dell'Assessorato al Turismo del Comune di Firenze per l’anno 2026 e rappresenta un'azione concreta a supporto della tutela del patrimonio culturale e della qualità dell'esperienza turistica, in stretta sinergia con le politiche dell'Assessorato alla Cultura.

“In GetYourGuide crediamo che innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio culturale debbano procedere insieme. Il nostro obiettivo non è solo aiutare i viaggiatori a scoprire il meglio dell'Italia, ma contribuire a farlo in modo sicuro, sostenibile e nel pieno rispetto delle istituzioni e dei partner culturali che custodiscono questo patrimonio. Per questo collaboriamo con i migliori partner tecnologici a livello internazionale, per mettere a disposizione strumenti concreti che aiutino a proteggere l'integrità delle destinazioni e l'esperienza dei visitatori. La partnership con il Comune di Firenze rappresenta un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo che stiamo costruendo in Italia: un ecosistema di collaborazioni con amministrazioni locali, istituzioni culturali e partner tecnologici per promuovere, valorizzare e proteggere il patrimonio italiano, contribuendo a uno sviluppo del turismo sempre più sostenibile e di qualità", dichiara Francesca De Falco, Country Manager Italia di GetYourGuide.

"La trasformazione digitale del turismo offre grandi opportunità, ma richiede anche strumenti adeguati per garantire sicurezza e trasparenza. Con questo accordo progetto Firenze compie un passo concreto nella tutela dei visitatori e del proprio patrimonio culturale, contrastando un fenomeno che può danneggiare sia chi sceglie di visitare la nostra città sia le istituzioni culturali e gli operatori che vi lavorano ogni giorno" ha detto l'assessore al turismo Jacopo Vicini. "Essere il primo Comune italiano ad aderire a questo programma rappresenta un segnale importante: investire nella protezione dell'ecosistema digitale significa migliorare la qualità dell'accoglienza e rafforzare la fiducia dei turisti nei canali ufficiali. Ringraziamo GetYourGuide e Fondazione Destination Florence per questa collaborazione, che si inserisce pienamente nella strategia dell'amministrazione per un turismo sempre più sostenibile e in uno dei punti del decalogo 2026”, commenta Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo, Fiere e Congressi del Comune di Firenze

“Chi viaggia, inizia la sua esperienza molto prima di arrivare in una città, cioè quando - quasi sempre on line - cerca informazioni, definisce che tipo di esperienza voler vivere, scegliendo quando, come e cosa visitare. È da questo momento che si comincia a costruire la relazione con la destinazione. Per Firenze e il suo territorio lavoriamo perché si instauri un rapporto di fiducia, vogliamo quindi poter garantire ai visitatori punti di riferimento ufficiali, riconoscibili e sicuri per tutelare chi sceglie Firenze e contrastare un fenomeno che rischia di compromettere la qualità dell'esperienza ancora prima che il viaggio abbia inizio. Per questo l’iniziativa con Get Your Guide è importante, perché contribuisce a rendere più sicuro l'accesso ai contenuti e ai servizi della città e si inserisce nel percorso che stiamo costruendo insieme al Comune di Firenze, per consolidare un ecosistema digitale di informazione turistica riconoscibile sotto l’unico brand Destination Florence, dal portale ai social media, dall'app al wi-fi turistico, affinché ogni visitatore possa contare su canali affidabili in tutte le fasi del proprio soggiorno, fin dal momento in cui inizia a programmare la propria visita”, dice la Presidente di Fondazione Destination Florence, Laura Masi.

Grazie alla piattaforma messa a disposizione da GetYourGuide sarà possibile monitorare il web 24 ore su 24 alla ricerca di domini e pagine che si spacciano per siti turistici ufficiali o attrazioni culturali. Una volta individuato un sito sospetto, sarà possibile verificarne la natura e autorizzarne la rimozione, consentendo nella maggior parte dei casi l'oscuramento della pagina entro poche ore.

La scelta di Firenze nasce dal ruolo della città come una delle principali destinazioni culturali europee e dall'elevata concentrazione di attrazioni di richiamo internazionale, che la rendono particolarmente esposta ai fenomeni di impersonificazione digitale e vendita fraudolenta di biglietti.

Il progetto rappresenta un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo di GetYourGuide in Italia, orientata a sviluppare partnership con istituzioni e destinazioni per promuovere un turismo sempre più sostenibile, sicuro e di qualità. Un percorso già avviato attraverso studi dedicati all'impatto del turismo esperienziale nel Paese, che evidenziano il contributo della piattaforma alla valorizzazione di destinazioni meno conosciute e alla distribuzione dei flussi turistici sull'intero territorio nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa

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