Nuovo polo per l’infanzia 0-6, approvato aggiornamento della variante: investimento da 5,4 milioni

Prosegue il cantiere del nuovo polo scolastico per l’infanzia 0-6 anni di Montespertoli. L’Amministrazione comunale ha approvato l’aggiornamento e l’integrazione della variante in corso d’opera relativa ai lavori, finanziati dal PNRR.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di valutare alcune lavorazioni non previste nel progetto originario: quantità di scavo e di rete elettrosaldata risultate sottostimate rispetto all’intera area di cantiere e una difformità tra le prestazioni dei serramenti indicate negli elaborati di progetto e quelle effettivamente richieste. A queste si aggiungono alcune integrazioni impiantistiche rese necessarie per un migliore raggiungimento dei requisiti ambientali collegati al finanziamento PNRR.

Tra le principali novità introdotte:

la miglioria sull’impianto di climatizzazione estiva per garantire il comfort dei bambini anche nei mesi caldi, vista la destinazione della struttura anche ad attività estive e centri estivi;

il potenziamento dell’impianto idrico antincendio, con un nuovo serbatoio di accumulo e un gruppo di pressurizzazione;

un diverso sistema automatico di gestione dell’illuminazione in funzione della luce naturale, in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dai finanziamenti PNRR;

un sistema di ancoraggio antisismico per i controsoffitti, a garanzia della sicurezza strutturale;

la sostituzione della vasca di invarianza idraulica interrata con una vasca aperta e recintata, e la modifica del tracciato della strada di accesso alle cucine, resa più dolce per consentire il transito anche dei mezzi di soccorso.

“Il nuovo polo per l'infanzia di Montespertoli, qxuando sarà completato, rappresenterà un investimento importante per le famiglie del territorio. Le modifiche approvate in questi giorni nascono da un lavoro attento di verifica in corso d'opera: abbiamo scelto di intervenire su alcuni aspetti tecnici e di qualità degli spazi, dalla climatizzazione estiva al parquet nelle aule, per consegnare alla comunità una struttura all'altezza dei bisogni dei bambini più piccoli. È un investimento aggiuntivo importante, ma necessario, e siamo soddisfatti di poter confermare il rispetto dei tempi e degli obiettivi del PNRR, con il cantiere che procede verso il nuovo termine dei lavori fissato per agosto 2026 dal Governo.” Dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini

Accanto agli adeguamenti tecnici, la variante recepisce anche alcune richieste dell’Amministrazione comunale pensate per migliorare la qualità degli spazi destinati ai bambini. Nelle aule il gres porcellanato lascerà il posto al parquet, ritenuto più confortevole e idoneo all’utenza tra 0 e 6 anni. Sul fronte esterno sono previste nuove coperture – una pensilina d’ingresso in struttura metallica e legno e gronde a sbalzo – pensate per creare un percorso pedonale coperto e aree ombreggiate per l’accesso dei bambini alla scuola.

L'aggiornamento approvato dalla Giunta comporta un valore aggiuntivo di lavori di circa 920 mila euro (IVA inclusa oltre un milione), portando il quadro economico complessivo dell'intervento a circa 5,4 milioni di euro, rispetto ai circa 5,1 milioni del progetto originario. Le opere restano finanziate in gran parte con fondi PNRR, integrati da risorse proprie dell'Ente.

Si tratta del terzo aggiornamento progettuale approvato nel corso del cantiere, dopo la variante n. 1 del dicembre 2024 (relativa a indagini geotecniche e prove sui pali di fondazione) e la variante n. 2 del novembre 2025, che aveva ridistribuito senza costi aggiuntivi alcune voci di spesa legate alle opere di sistemazione del versante nord.

Nonostante l’ampliamento del quadro di opere, l’Amministrazione conferma il rispetto della tabella di marcia imposta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il termine di ultimazione dei lavori resta fissato al 31 agosto 2026, così da garantire il pieno rispetto dei target e delle milestone previste dal finanziamento europeo

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