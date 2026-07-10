"Ancora una perdita in via Giuntini": la segnalazione da Empoli

Una nuova perdita, in una zona dove nei giorni scorsi era già stato segnalato qualcosa di simile. Siamo in via Giuntini in zona industriale a Empoli.
Un lettore di gonews spiega la situazione: "Circa una settimana fa c'era stata un'altra problematica riguardo una perdita che Acque Spa ritardava a riparare. Oggi sono a segnalare la terza perdita in un mese, praticamente nella stessa zona".
Per quanto riguarda la 'vecchia' problematica citata dal lettore, Acque aveva già provveduto alla riparazione. Il problema si sarebbe ripresentato. "Abbiamo fatto già la segnalazione da giorni" conclude amaro il lettore.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Politica e Opinioni
10 Luglio 2026
Anche Claudia Ghezzi (Empoli del Fare-Forza Italia) ha deciso di entrare nella questione del centro storico e del regolamento delle attività a Empoli. In merito alla risposta di Viola Rovai [...]
Empoli
Politica e Opinioni
10 Luglio 2026
"Forse il caldo di luglio gioca brutti scherzi alla memoria della capogruppo del Partito Democratico Viola Rovai. Fortunatamente, però, i verbali del Consiglio comunale non soffrono le alte temperature e [...]
Empoli
Politica e Opinioni
10 Luglio 2026
"Leggiamo con stupore le dichiarazioni di Fratelli d’Italia e di Forza Italia- Empoli del Fare riguardo alla vicenda di via Ridolfi. Ancora una volta, assistiamo a un tentativo di strumentalizzazione [...]
<< Indietro