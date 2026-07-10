"Ancora una perdita in via Giuntini": la segnalazione da Empoli

Una nuova perdita, in una zona dove nei giorni scorsi era già stato segnalato qualcosa di simile. Siamo in via Giuntini in zona industriale a Empoli.

Un lettore di gonews spiega la situazione: "Circa una settimana fa c'era stata un'altra problematica riguardo una perdita che Acque Spa ritardava a riparare. Oggi sono a segnalare la terza perdita in un mese, praticamente nella stessa zona".

Per quanto riguarda la 'vecchia' problematica citata dal lettore, Acque aveva già provveduto alla riparazione. Il problema si sarebbe ripresentato. "Abbiamo fatto già la segnalazione da giorni" conclude amaro il lettore.

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