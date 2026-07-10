Pietrasanta, trovato con quattro dosi di cocaina: arrestato un 20enne

I carabinieri di Lucca hanno arrestato un 20enne di origine straniera, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Pietrasanta, durante un servizio di controllo del territorio. I militari della locale Stazione hanno fermato un'autovettura per un controllo e, nel corso della perquisizione personale e del veicolo, hanno trovato il giovane in possesso di quattro dosi di cocaina e di materiale utilizzato per il confezionamento della droga. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

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