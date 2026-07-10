Ponte a Greve, interventi da 5,1 milioni per la viabilità Firenze-Scandicci

Presentato il progetto del secondo lotto della riqualificazione del nodo viario di Ponte a Greve. Meno code, meno semafori, collegamenti diretti dalla Fi-Pi-Li ai parcheggi scambiatori e a Torregalli, nuove rotatorie e una cinquantina di alberi: il progetto è stato illustrato questa mattina a Firenze, in Palazzo Vecchio, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e dalla sindaca di Scandicci Claudia Sereni. Presenti anche l’assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

La Regione Toscana ed i due Comuni coinvolti hanno infatti firmato un Accordo di programma che prevede interventi per 5.160.000 euro, finanziati per 4,3 milioni dalla Regione e il resto dal Comune di Firenze. Un importante investimento per realizzare un collegamento trasversale essenziale fra la FI-Pi-Li e viale Nenni e da qui a Torregalli. Sarà così più facile e diretto arrivare ai parcheggi scambiatori in zona Ponte a Greve della linea T1 e all’ospedale di San Giovanni di Dio, anche grazie alla via Nilde Iotti, realizzata dal Comune di Firenze, e alle ulteriori opere varie previste dal progetto dei Lupi di Toscana.

“Stiamo parlando – ha detto il presidente Giani - di una delle opere sulla viabilità di frangia fra Firenze e Scandicci con uno dei migliori rapporti tra investimento e risultato: con un intervento da 5,1 milioni, di cui 4,3 milioni di risorse regionali e il resto di contributo comunale, vedremo scomparire ‘l’imbuto’ che oggi si crea a Ponte a Greve, ed assisteremo ad una straordinaria fluidificazione del traffico, che andrà a beneficio dell’abitato ma anche dell’ospedale di Torregalli e della viabilità in uscita ed in ingresso rispetto alla Fi-Pi-Li. In questa zona siamo già intervenuti su un primo lotto all’uscita della strada di grande comunicazione, sostanzialmente raddoppiando la sede stradale, adesso presentiamo un nuovo intervento che perfezionerà l’insieme, per un risultato così efficace che ne sentiremo parlare a lungo”.

Con le opere del secondo lotto della riqualificazione del nodo di Ponte a Greve e la realizzazione della nuova rotatoria tra via delle Bagnese e via di Scandicci si completa il potenziamento delle infrastrutture viarie del sud-ovest fiorentino a cui hanno lavorato negli ultimi anni le Amministrazioni di Firenze e Scandicci.

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