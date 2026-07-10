Presentata in Regione la 38esima edizione di Mercantia: "Così si vive Certaldo"

Magia, immaginazione e stupore tornano protagonisti a Certaldo con Mercantia. Dal 15 al 19 luglio il borgo medievale nel cuore della Val d’Elsa si colora con la 38ª edizione del Festival internazionale del Quarto teatro: performance, musica, danza, circo contemporaneo e arti visive animeranno le strade e le piazze del paese di Boccaccio per offrire ai visitatori oltre 50 spettacoli diversi per centinaia di appuntamenti.

L’edizione 2026 di Mercantia, che ha come tema “Un’incessante sinfonia”, è stata presentata oggi, venerdì 10 luglio, a palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, del sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, del vicesindaco con delega a Turismo e commercio Simone Scardigli e dell’assessora comunale alla Cultura Claudia Centi. Ad illustrare il programma il direttore artistico e ideatore del festival Alessandro Gigli.

“Mercantia è un’occasione preziosa per vivere la Toscana e il borgo di Certaldo sotto una luce diversa – ho sottolineato l’assessora Manetti –. Il programma di questa 38ª edizione conferma l’alto livello della manifestazione dal punto di vista della proposta culturale e si preannuncia ricca di iniziative: ci sono le prime nazionali, le performance uniche create per gli spazi del paese, gli artisti provenienti da ogni parte del mondo. Un’attenzione particolare sarà riservata quest’anno ai bambini e anche Pinocchio sarà protagonista del festival, nel 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi. Mercantia è un fiore all’occhiello per la Toscana – aggiunge Manetti –, in un’ambientazione già di per sé eccezionale come quella di Certaldo è un’iniziativa che fin dalla sua nascita si è contraddistinta come unica nel suo genere a livello italiano: da 38 anni ci permette di vedere in quei giorni di luglio nel borgo toscano ciò che probabilmente non vedremo altrove, portandoci in un mondo immaginario, fatto di luci, colori e magia. Complimenti quindi al Comune di Certaldo e a tutti coloro che rendono possibile ogni anno sognare con Mercantia”.

Il festival internazionale, esperienza che ha fatto scuola e che rappresenta un punto di riferimento per il genere in Italia e in Europa, ospita artisti quest’anno provenienti da otto Paesi: oltre all’Italia, Germania, Spagna, Taiwan, Venezuela, Filippine, Kenya e Argentina. In programma anche quattro prime nazionali, oltre a creazioni pensate appositamente per il borgo. Una particolare attenzione sarà dedicata appunto alla figura di Pinocchio e al suo creatore Carlo Lorenzini in arte Collodi, di cui ricorrono i 200 anni dalla nascita, con mostre, installazioni e creazioni artistiche dal vivo che renderanno omaggio all’amatissimo bambino di legno e al suo “papà”.

“Mercantia è una sfida che ogni anno rinnoviamo con entusiasmo, con l’obiettivo di creare un dialogo armonioso tra il borgo e gli artisti. È la festa della nostra comunità e una grande opportunità per il territorio, capace di valorizzare Certaldo e le sue attività. Per questo abbiamo voluto riservare una tariffa ridotta ai residenti, come segno di riconoscenza verso chi vive e custodisce ogni giorno questo luogo” affermano il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e il vicesindaco con delega a Turismo e commercio Simone Scardigli.

Più di venti gli spazi scenici che trasformeranno le piazze, i giardini, i vicoli e i cortili di Certaldo alta in un palcoscenico diffuso. Le evoluzioni degli acrobati, le coinvolgenti note delle marching band, la comicità del teatro, l’eleganza della danza verticale, il brivido delle performance su pali oscillanti sono solo alcune delle proposte che incanteranno i visitatori, che ogni anno accorrono a migliaia per lasciarsi affascinare da Mercantia.

“Ogni anno trasformiamo il borgo in uno spazio dove la magia del luogo incontra quella dell’arte – sottolinea l'assessora alla Cultura del Comune di Certaldo Claudia Centi –. Mercantia è spettacolo, ma anche cultura: dalle installazioni dedicate a Pinocchio e alla pace fino agli artigiani che raccontano gli antichi mestieri. È una festa pensata per tutte le età, con un’attenzione speciale ai bambini e alle famiglie”.

Ricca la sezione dedicata all’arte e all’artigianato, a cura di Francesca Parri di Exponent: sono 22 gli autori coinvolti in un progetto di arte diffusa nel borgo e oltre 100 gli artigiani presenti, che realizzeranno le loro lavorazioni dal vivo. La 38ª edizione di Mercantia manda anche un messaggio di pace: sui merli di palazzo Pretorio si potrà scorgere un angelo pronto a spiccare il volo, grazie alla scultura realizzata da Federico Melani, mentre in vicolo dell’Osteria l’installazione artistica di Ewa Gerini accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso i colori della bandiera della pace. Novità di quest’anno, “La Mercantia dei Bambini”: uno spazio gratuito a Certaldo bassa che ospiterà spettacoli, giochi e attività dedicati ai più piccoli.

“Mercantia è un'esperienza che va vissuta. Da oltre trent'anni milioni di persone hanno attraversato le sue strade e ogni edizione riesce ancora a regalare emozioni nuove. È una festa che sorprende e nella quale, semplicemente, ci si innamora”, conclude il direttore artistico Alessandro Gigli.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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